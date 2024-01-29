«Зритель будет приходить с удовольствием»: Путин и Лукашенко посетили «СКА Арену» и получили в подарок хоккейные свитеры

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили «СКА Арену», на которой 11 февраля состоится первый домашний матч одноимённой команды. Главы государств осмотрели объект, спустились в раздевалку и понаблюдали за тренировкой команды. Президент России остался в восторге от сооружения и выразил уверенность, что болельщики будут приезжать сюда как на праздник. Хоккеисты подготовили для почётных гостей специальные подарки — свитеры с надписью «Ленинград» в честь 80-летия снятия блокады.

«Всё предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей»

Открытие новых спортивных сооружений в КХЛ в последнее время превратилось в приятный тренд. В 2019-м обрело новый дом «Динамо». В 2022-м наконец вернулся в Омск «Авангард», до того вынужденный обитать в Балашихе. В сентябре прошлого года на «Сибирь Арену» переехал одноимённый коллектив из Новосибирска.

А в ближайшее время откроет свои двери и «СКА Арена», которая может похвастать самой большой вместимостью в мире для хоккейных соревнований — 21,5 тыс. человек. Уже 11 февраля в дебютном матче хозяева примут на ней аутсайдера регулярки «Сочи».

Всего за две недели до ответственного события объект посетили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президенты России и Белоруссии прибыли в комплекс ближе к вечеру и внимательно осмотрели его в сопровождении главного тренера армейцев Романа Ротенберга, генерального директора клуба Дмитрия Константинова и губернатора города Александра Беглова. Тренер охотно рассказывал про арену и отвечал на вопросы почётных гостей.

Пройдясь по этажам и оценив невероятные для данного вида масштабы новостроя, они отправились в раздевалку, где уже ждали готовящиеся к занятию хоккеисты. Путин поинтересовался у спортсменов, нравится ли им здесь, и те, соглашаясь, закивали.

«Дворец, натуральный дворец! Всё предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей. Мы наверх поднялись, посмотрели: абсолютный праздник. Думаю, зритель будет приходить сюда с удовольствием. Люди будут стремиться сюда приехать. Как на праздник приходишь: с самого верха всё хорошо видно и слышно. Всё очень красиво, как в кино! Здорово», — сказал Путин.

Специально для глав государств СКА приготовил подарки — игровые свитеры с надписью «Ленинград» в честь 80-летия снятия блокады, в которых петербуржцы сразятся с «Локомотивом» 29 января. Причём Лукашенко джерси вручил белорусский защитник коллектива Степан Фальковский.

Тот, принимая презент из рук соотечественника, обратился к нему.

«Роман Ротенберг говорил, что белорусы хорошо воспринимают хоккей, играя в российских клубах. А я хочу сказать, что ты за год вырос», — отметил президент.

«Ещё вырос?» — спросил Путин, намекая на высокий рост молодого человека.

Все дружно засмеялись. Лукашенко же, как большой поклонник хоккея, продолжил, дав понять, что действительно внимательно следит за выступлениями Фальковского.

«Быстрее стал. У него же тягомотина была, я за ним наблюдал. Он же впереди уже больше играет, чем сзади, но успевает в защиту», — подчеркнул Лукашенко.

А Александр Никишин, вручая подарок главе России, пользуясь случаем, обратился к нему с просьбой.

«Владимир Владимирович, есть большой вопрос», — сказал защитник.

На это Путин в шутку ответил: «Сколько»?

Но выяснилось, что речь шла вовсе не о материальных благах, а о довольно серьёзной проблеме. Дело в том, что в этом году ближайшая к арене станция метро «Парк Победы» закроется на реконструкцию и добираться до дворца болельщикам станет гораздо сложнее.

В ответ губернатор Беглов пообещал найти выход из ситуации, организовав дополнительный транспорт для людей от других станций подземки.

А Ротенберг обратился к президенту страны со словами благодарности.

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены. Огромное вам спасибо», — сказал тренер.

По его мнению, если в сложное время возводятся такие объекты, то Россию и Белоруссию никому и никогда не победить. А чуть позже он в своём Telegram-канале выразил уверенность, что визит глав государств придаст СКА «дополнительную энергию и положительные эмоции».

Президенты же прямо из раздевалки отправились на лёд, чтобы понаблюдать за тренировкой хоккеистов. Правда, сами выходить на площадку не стали, хотя ранее неоднократно демонстрировали своё мастерство в различных товарищеских матчах. Последив за занятием несколько минут, Путин и Лукашенко завершили свой визит.

Проведение Матча звёзд КХЛ и переезд СКА

Неудивительно, что главы государств почтили вниманием именно «СКА Арену», ведь она стала самой вместительной среди закрытых сооружений. Более того, здесь планируют проводить не только хоккейные матчи, но и другие мероприятия, в том числе концерты, которые смогут посетить до 23 тыс. человек.

При этом дворец возвели всего за три года: в 2020-м строительство было начато, а в 2023-м завершилось. 3 ноября он получил разрешение от Госстройнадзора Санкт‑Петербурга на ввод в эксплуатацию. А уже в декабре здесь состоялось первое массовое мероприятие — Матч звёзд КХЛ.

Игроки КХЛ, прибывшие в Северную столицу, остались в восторге от объекта, а особенно от его масштаба. Охотно раскупали билеты и зрители. За два дня на трибунах суммарно собрались 40 066 человек, что стало новым достижением для Матчей звёзд КХЛ.

Вместе с тем до последнего момента оставалось неясным, когда в новый дом переедет СКА. Например, Ротенберг изъявлял желание завершить сезон в «Ледовом», где петербуржцы выступают с начала 2000-х.

«В моём понимании мы проводим плей-офф в Ледовом дворце. Потому что здесь всё родное, это наше преимущество домашнего льда. Чтобы побеждать, нужно иметь свою площадку. Это надо с начала сезона заезжать, проводить сборы и турниры. Здесь, в «Ледовом», каждый миллиметр льда свой», — объяснял он.

Однако в середине января стало известно, что команда дебютирует в новострое уже 11 февраля во встрече с «Сочи». Тут же пройдут и оставшиеся домашние матчи регулярки — с «Ладой», «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» и «Северсталью». А 26-го числа стартовала продажа билетов.

В свою очередь, хоккеисты не скрывают желания как можно быстрее сыграть на ней.

«Надо поскорее там освоиться и сделать её домашней. Хочется уже в этом году взять там трофеи. Уверен, нахлынут хорошие воспоминания, когда будем собираться переезжать», — отметил нападающий Василий Глотов.