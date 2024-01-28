Путин и Лукашенко осмотрели новую арену СКА в Петербурге

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили спортивно‑концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт‑Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, вместе с главами государств арену посетили главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

«СКА Арена» была сдана в эксплуатацию в 2023 году. В декабре на ней прошёл Матч звёзд КХЛ. Арена вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах. Спортивный объект является самым большим хоккейным дворцом в мире.

Ранее сообщалось, что СКА проведёт первый матч на новой арене 11 февраля.