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Путин и Лукашенко осмотрели новую арену СКА в Петербурге

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили спортивно‑концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт‑Петербурге.
Путин и Лукашенко осмотрели новую арену СКА в Петербурге
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, вместе с главами государств арену посетили главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

«СКА Арена» была сдана в эксплуатацию в 2023 году. В декабре на ней прошёл Матч звёзд КХЛ. Арена вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах. Спортивный объект является самым большим хоккейным дворцом в мире.

Ранее сообщалось, что СКА проведёт первый матч на новой арене 11 февраля.

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