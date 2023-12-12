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Порядин: в мире не так много спортивных сооружений такого масштаба, как «СКА Арена»

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Нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин поделился эмоциями от прошедшего Матча звёзд КХЛ.
Порядин: в мире не так много спортивных сооружений такого масштаба, как «СКА Арена»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Всегда приятно, когда тебя приглашают на мероприятие, где собираются сильнейшие мастера лиги. Тем более фактически мы открыли «СКА Арену». Считаю, хороший город Санкт-Петербург заслуживает такую. Эмоции непередаваемые. Когда вышел на лёд и окинул взглядом трибуны, в голове крутилось: «Ух ты!» В КХЛ не так много спортивных сооружений такого масштаба. Да что там в лиге — в мире.

Размеры льда действительно поражают. Удивительно, насколько колоссальное это сооружение с точки зрения инженерных решений. Не каждый день играешь в таких условиях», — сказал игрок в интервью RT.

Ранее Андрей Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу.

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