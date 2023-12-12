Порядин: в мире не так много спортивных сооружений такого масштаба, как «СКА Арена»

Нападающий ХК «Спартак» Павел Порядин поделился эмоциями от прошедшего Матча звёзд КХЛ.

«Всегда приятно, когда тебя приглашают на мероприятие, где собираются сильнейшие мастера лиги. Тем более фактически мы открыли «СКА Арену». Считаю, хороший город Санкт-Петербург заслуживает такую. Эмоции непередаваемые. Когда вышел на лёд и окинул взглядом трибуны, в голове крутилось: «Ух ты!» В КХЛ не так много спортивных сооружений такого масштаба. Да что там в лиге — в мире.

Размеры льда действительно поражают. Удивительно, насколько колоссальное это сооружение с точки зрения инженерных решений. Не каждый день играешь в таких условиях», — сказал игрок в интервью RT.

Ранее Андрей Аршавин после Матча звёзд КХЛ заявил, что никогда не изменял футболу.