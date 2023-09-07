Аншлаг на трибунах, 34 сейва Красоткина и буллит Бека: «Сибирь» открыла новую арену победой над «Барысом» в КХЛ

«Сибирь» обыграла «Барыс» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на новой ледовой арене. В основное время и в овертайме болельщики голов не увидели, а в серии буллитов хозяева их порадовали. Главным героем противостояния стал вратарь новосибирцев Антон Красоткин, отразивший все 34 броска по своим воротам. По его словам, в такой ответственный день сыграть плохо было нельзя.

«В развитии города появится новая веха»

Строительство новых стадионов превратилось в КХЛ в приятную тенденцию. В 2022-м домом обзавёлся «Авангард», а теперь настал черёд «Сибири». От старта работ на берегу Оби до приёма дебютного официального матча прошло долгих четыре года. Сначала планировалось, что Новосибирск и Омск примут молодёжный ЧМ-2023. Однако турнир перенесли из России.

Объект должны были сдать к сентябрю 2022-го, но этого не произошло. В начале октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил задержки ошибками в проектной документации и несоответствием проекта смете. В итоге разрешение на эксплуатацию ледовой арены выдали в конце декабря. Ходили слухи, что «Сибирь» сыграет там в Кубке Гагарина, но эти прогнозы не сбылись.

В августе стадион официально открылся товарищеским матчем между юниорскими сборными России и Белоруссии. Символическое вбрасывание перед игрой выполнил лично президент ФХР трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. А спустя три недели здесь состоялась и первая встреча «Сибири».

«Волнение — не то слово. Скорее трепет. Это то, чего мы так долго ждали, и оно свершилось. Надеюсь, в развитии города появилась новая веха. Изначально так и планировалось. Мы получили новый центр притяжения для горожан. Уверен, дворец попадёт и в перечень туристических объектов. Он по-настоящему многофункционален, поскольку здесь можно проводить вообще любые мероприятия», — заявил перед игрой гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Это событие можно назвать по-настоящему историческим и для клуба, ведь до того команда принимала соперников в ледовом дворце 1964 года постройки и вместимостью всего 6 тыс. зрителей. Новая же арена способна принять почти в два раза больше — 10,5 тыс. человек. При этом не исключено, что количество кресел ещё увеличат. И это не тот случай, когда они будут пустовать, ведь хоккей в городе по-хорошему боготворят.

«Ратуем за расширение. Глядя на арену, видим, что это реально. Надо поменять нижние раздвижные трибуны, чтобы они прилегали ближе к площадке, и сами сиденья. Думаю, к началу следующего сезона встречи тут смогут собирать до 12 тыс. Руководство области целиком и полностью нас поддерживает», — добавил Фастовский.

Причём этот проект важен не только для болельщиков, но и для всех новосибирцев, которые получили на берегу Оби современный спортивный кластер. Речь не только об арене, но и о прилегающем к ней парке. Он стал первым за долгие годы, созданным в мегаполисе с нуля, а посадка каждого дерева рассматривалась индивидуально. Осталось только запустить станцию метро «Спортивная», которая заметно облегчит людям дорогу до места. Её открытие планируется в IV квартале текущего года.

«Команда обязана побеждать здесь»

К матчу с «Барысом» все готовились словно к празднику. Уже за несколько часов до начала у арены стали собираться толпы болельщиков, хотя внутрь их начали запускать только за два часа до начала. Тем временем руководители давали стюардам последние советы, а продавцы раскладывали товар.

Наконец люди устремились на стадион. Их глаза в этот момент нужно было видеть, ведь большинство впервые посетили долгострой, хотя некоторые ходили и на встречу России и Белоруссии в августе.

«Мы 20 лет болеем за «Сибирь» и за это время пропустили всего три игры. Регулярно покупаем абонементы. Пока не познакомились с ареной, но выглядит впечатляюще. Всё новое и красивое. Команда просто обязана побеждать здесь. Но мы не сильно уверены в нашем тренере, честно сказать», — рассказали RT Ольга с супругом.

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Очень много пришло на трибуны и детей самого разного возраста. Нашлись даже совсем маленькие, для которых это противостояние, вероятно, оказалось первым в жизни. Многие привели с собой друзей.

«Мы все учимся в одном классе. У нас сумасшедшее предвкушение. Стадион невероятно красивый и очень сильно нравится. Поверьте, есть с чем сравнивать, поскольку неоднократно ходили и в старый Дворец спорта. С другой стороны, там душевнее. Здесь же всё большое и красивое. Результаты будут соответствующие», — рассказала группа ребят.

Чтобы гости не скучали, организаторы подготовили целый ряд развлечений: аэрохоккей, настольный хоккей, дартс со специальными мягкими мячами и так далее. Что касается точек питания, арена предложила обычный для событий такого рода ассортимент: хот-доги, шоколад, орехи, бутерброды, чай, кофе, безалкогольное пиво. При этом в клубе подчеркнули, что пока полностью не контролируют этот вопрос. Функционировали и фанатские магазины с богатым выбором продукции: от недорогих брелков и шайб до свитеров коллектива за 5 тыс. рублей.

Ну а местные любители хоккея уверены: с такой ареной результаты «Сибири» обязаны пойти вверх, как и посещаемость.

«Город ждал очень долго. Конечно, хотелось бы, чтобы она открылась раньше, но что поделать. Получилось как получилось. Я не считаю, что 10,5 тыс. зрителей — чрезмерная посещаемость для «Сибири». Если команда будет показывать красивый хоккей, пустых кресел не будет. Поверьте, в Новосибирске очень любят хоккей и с удовольствием ходят на него», — объяснил один из поклонников.

Другой же отметил, что возведение стадиона стало приятным событием для всех горожан.

«На сегодняшний день тут просто нет таких объектов, где ты можешь и поболеть за «Сибирь», и сам позаниматься спортом, и погулять с ребёнком в парке. Опять же есть набережная на берегу Оби. Уверен, тут в дальнейшем будет проходить ещё множество событий помимо хоккея», — заявил мужчина, пришедший на игру с сыном.

К слову, праздничную атмосферу создали и игроки «Сибири», которые прибыли на историческую встречу в классических костюмах.

Яркое шоу и сейвы вратарей

Собственно встрече предшествовало красочное шоу, обыгрывающее разные этапы истории коллектива: советский период, постсоветский, когда ещё существовала Высшая лига, и современный — после создания КХЛ. При этом все болельщики получили специальные светодиодные браслеты, с помощью которых трибуны в нужный момент окрашивались определённым цветом.

Символическое вбрасывание произвели губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент КХЛ Алексей Морозов.

В торжественный для города день местные любители хоккея не забыли почтить память «Локомотива». Самолёт с ярославской командой разбился 7 сентября 2011 года. По этому случаю все коллективы, в том числе «Сибирь» и «Барыс», нанесли на форму спортсменов и костюмы тренеров чёрные ленты. Также клуб организовал мемориал памяти для возложения цветов, а на одном из секторов разложил 44 шарфа с символикой железнодорожников.

А специальные хлопалки были посвящены памяти другого человека — художницы и поклонницы новосибирцев Катерине Хлаповой. Один из её рисунков с изображением снеговика как раз и был нанесён на бумажные изделия.

Разумеется, «Сибирь» просто не имела права уступить. С первых секунд хозяева бросились вперёд и заперли соперника в его зоне. Андрей Шутов трудился не покладая рук и совершил несколько эффектных сейвов.

Тем не менее гости потихоньку пришли в себя, да и оппоненты помогли им, хватая ставшие уже традиционными для себя ненужные удаления. В итоге Антону Красоткину пришлось вступать в игру не меньше своего визави.

Но новосибирцы всё равно были близки к голу, причём самый опасный момент упустили в меньшинстве. Никита Шашков выскочил на рандеву с вратарём, но далеко отпустил от себя шайбу. А вскоре она уже в равных составах чудом не оказалась в сетке после броска Энди Андреоффа.

Удивительно, но и во втором отрезке счёт не был открыт. При этом нельзя сказать, что оппоненты действовали аккуратно. Напротив, они смело обменивались атаками, но везение не сопутствовало ни тем ни другим. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Райли Барбер не попал в пустой угол из убойной позиции. Да и Красоткин с Шутовым продолжали выручать партнёров.

Не изменилось ничего и в заключительном периоде, хотя хозяева продолжали давить и создавать моменты. В общей сложности они нанесли 23 щелчка по владениям чужого вратаря в основное время, но так и не сумели его обмануть.

В самой концовке, казалось, гости подарили сопернику шанс, схватив два ненужных удаления подряд. Сначала Алекс Грант получил малый штраф за блокировку, а затем на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой отправился Давид Скленичка. У хозяев была целая минута на то, чтобы реализовать двойное большинство, но они не сумели открыть счёт.

Логично, что при такой игре голов зрители так и не дождались, и судьба противостояния решилась в серии буллитов. А Шутов и Красоткин в итоге совершили 60 сейвов на двоих.

И всё же в концовке удача улыбнулась «Сибири». Поначалу вратари продолжали творить чудеса. Из шести первых щелчков они парировали два, а в оставшихся случаях хоккеисты сами не попадали в створ. Прервал неудачную серию Алекс Грант. Следом той же монетой ему ответил Сергей Дубакин. Но в решающий момент на первый план снова вышел Красоткин, не позволивший реализовать буллит Понтусу Обергу. А вот Тейлор Бек поставил точку в матче и принёс новосибирцам непростую победу.

Главным героем, безусловно, стал Красоткин, записавший себе в актив 34 сейва и оформивший шатаут.

«Все игры тяжёлые, но эта особенно. Впервые вышли на лёд на новой арене перед своими болельщиками. Кровь из носу необходимо было одерживать победу. Я бы не сказал, что ответственность давила, но, безусловно, мы её ощущали. Ставилась задача справиться с ней и, считаю, это удалось», — отметил вратарь в разговоре с RT.

Вместе с тем он подчеркнул, что сыграть плохо в этот день было просто нельзя, так как атмосфера на трибунах оказалась неповторимой.

«В принципе, в Новосибирске она постоянно классная, но здесь было нечто особенное. Новая арена. 10,5 тыс. на трибунах. Гул от первой и до последней минуты. Когда услышал перед стартовым вбрасыванием «Славься, Сибирь!» во время исполнения гимна России, мурашки пробежали по телу. Ощущение, будто со мной это происходило впервые. Конечно, неприятно, что стадион никак не могли открыть. Не знали всех нюансов. Задача хоккеистов была — показывать результат как на старой, так и на новой арене. Но чего скрывать: и мы, и болельщики уже заждались переезда. Наконец это случилось», — добавил Красоткин.