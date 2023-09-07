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Фастовский: новый ледовый дворец «Сибири» — это место притяжения гостей и горожан

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Гендиректор ХК «Сибири» Кирилл Фастовский выступил с речью на открытии новой ледовой арены команды.
Фастовский: новый ледовый дворец «Сибири» — это место притяжения гостей и горожан
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Волнение — не то слово. Это больше трепет. Это то, чего мы так долго ждали. И оно свершилось. Надеюсь, что это веха в развитии города. Новый центр — это место притяжения гостей и горожан. Уверен, дворец попадёт в перечень туробъектов и даст дополнительную красоту. Дело не только во дворце, но и в парке и набережной. Это интересный проект. Сама арена называется многофункциональной, поскольку тут можно проводить любые мероприятия», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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