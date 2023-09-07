Неожиданные осечки «Ак Барса» и СКА, провал ЦСКА и шесть очков Голдобина: в КХЛ стартовал регулярный чемпионат

«Куньлунь» одержал три победы подряд и сенсационно возглавил сводную таблицу первенства, а «Торпедо» и «Автомобилист» пусть и провели на одну встречу меньше, пока также не потеряли ни одного очка. «Ак Барс» и СКА взяли верх в двух первых матчах, после чего синхронно потерпели неожиданные поражения, а Дмитрий Яшкин, Сергей Толчинский и Брендан Лайпсик уже набрали первые очки за новые команды. ЦСКА впервые с 2011 года проиграл две из трёх встреч, а форвард «Спартака» Николай Голдобин стал автором первого хет-трика в регулярном чемпионате и поднялся на вершину гонки бомбардиров. Чем запомнился старт нового сезона КХЛ — в материале RT.

Идеальный старт «Куньлуня» и «Торпедо»

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги лишь начался, а некоторые команды даже не успели провести по три матча. Однако уже сейчас можно сказать, кто подошёл к нему в отличной форме и в ближайшее время может укрепиться в числе главных претендентов на трофей по итогам регулярного чемпионата. В то время как некоторые признанные лидеры первенства испытывают трудности, другие уже сейчас штампуют победы. И на общем фоне довольно неожиданно выделяются «Куньлунь», «Торпедо» и «Автомобилист», пока не потерпевшие ни одного поражения.

Да, во вех трёх случаях не обходится без оговорок. Например, китайский коллектив пока не делил лёд ни с одним из грандов — «Спартак» и минское «Динамо» к таковым не отнесёшь, даже несмотря на впечатляющие результаты, а «Сочи» хоть и набрал свои первые очки, по-прежнему прозябает в нижней части таблицы. Но оставить без внимания успехи подопечных Виктора Игнатьева нельзя, как и отличную форму их лидеров. Девин Броссо уже имеет в активе три гола и две передачи и делит вторую строчку в гонке бомбардиров, а Тайлер Вон — третью в списке ассистентов.

«Торпедо» и «Автомобилист» же пока провели на одну встречу меньше, зато с топами. Нижегородцы сумели не только пять раз поразить ворота «Локомотива», но и прервать беспроигрышную серию СКА. Пусть в концовке петербуржцы устроили погоню и чуть было не восстановили паритет. А екатеринбуржцы сначала дожали «Металлург» в овертайме, а потом были сильнее «Салавата Юлаева». Но продолжить в том же духе им будет непросто. Ведь подопечным Николая Заварухина предстоит непростой выезд в Омск к «Авангарду», в то время как дружина Игоря Ларионова выявит сильнейшего в противостоянии с «Динамо» из Минска.

Белорусский феномен

Безусловно, поражение от «Куньлуня» немного подпортило впечатление от выступления белорусов, дважды взявших верх на старте. Пусть во многом тому поспособствовал удобный календарь и особенно встреча с провалившимся «Витязем». В первом матче подмосковные спортсмены были биты «Амуром» (2:4), а во втором пропустили семь безответных шайб от белорусов. И тем самым помогли им одержать самую крупную победу в КХЛ за всё время.

Возможно, такое уверенное выступление минчан в Балашихе было обусловлено куражом, пойманным по итогам противостояния с «Нефтехимиком». «Динамо» открыло счёт, но к 23-й минуте четыре раза подряд позволило зажечь красный свет за своими воротами и оказалось на грани поражения. Однако невероятным образом сумело восстановить паритет, а в овертайме добило обескураженного соперника.

Дубль оформил Янни Калдис, а по два очка на свой счёт записали обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков и Ник Меркли. До настоящего моменты белорусы лишь дважды в истории отыгрывались, уступая с разницей в три шайбы — и каждый раз это происходило в сентябре: в 2016-м взяли верх над «Сибирью» (5:4), а годом спустя — над магнитогорским «Металлургом» (5:3).

Примечательно, что двое суток спустя подобное сотворила «Сибирь», сломившая сопротивление «Барыса». К 26-й минуте «снеговики» проигрывали 0:3, но не пали духом и сумели довести дело до овертайма. А там уже на девятой секунде отличился Райан Мёрфи.

Сенсационные фиаско «Ак Барса» и СКА

Но какие могут быть претензии к «Динамо», если в начале сентября штормит даже признанных топов. На третьем оппоненте синхронно споткнулись финалист плей-офф и обладатель Кубка континента соответственно. Но одно дело оказаться чуть слабее «Торпедо» и совсем другое — провалиться во встрече с худшей командой минувшего соревновательного года в лице «Сочи». «Ак Барс» нанёс 31 бросок, но лишь раз сумел застать врасплох Михаила Бердина, в то время как Амир Мифтахов трижды вынимал шайбу из сетки. Причём первую пропустили в большинстве, позволив сопернику провести разящую контратаку.

Тем удивительнее, что к тому моменту казанцы уже успели помериться силами с ЦСКА и «Трактором» и в обоих случаях не просто взяли верх, а сделали это довольно уверенно. Вице-чемпион хоть и дал забросить себе аж пять раз, но отгрузил в ворота оппонентов вдвое больше. А в противостоянии с челябинцами отыгрался с 1:3. Кстати, перед ним президент КХЛ Алексей Морозов вручил перстень Зинэтуле Билялетдинову, вошедшему в символическую сборную первенства за 15 лет его существования. Для наставника тот матч стал юбилейным, 1200-м в лиге. Испортить ему настроение в такой день подопечные просто не имели права.

На этом этапе одними из главных творцов успеха «Ак Барса» стали признанные лидеры. Александр Радулов и Вадим Шипачёв уже занесли себе в актив четыре и пять очков соответственно, благодаря чему в очередной раз вписали своё имя в историю КХЛ. Так, первый достиг отметки в 600 передач, чего ранее никому не удавалось, а второй — набрал 250 очков в большинстве. Помимо его вышеупомянутого партнёра, таким могут похвастаться лишь Данис Зарипов (266) и Сергей Мозякин (385).

При этом первую строчку в списке самых результативных игроков коллектива с Шипачёвым делит ещё один звёздный нападающий. Летом Дмитрий Яшкин в статусе свободного агента перебрался в Казань из Санкт-Петербурга и сходу принялся оправдывать статус обладателя наград лучшему бомбардиру и снайперу минувшего сезона. В первых двух встречах чех трижды забросил сам, а ещё дважды помог сделать это одноклубникам.

С двух побед стартовал и заметно обновивший состав СКА. Причём если в противостоянии с московским «Динамо» (2:1) роль лидера на себя взял Сергей Толчинский, который сначала забил с передачи Алекса Гальченюка, а затем помог Марату Хайруллину реализовать большинство, то во втором своё мастерство продемонстрировал уже другой новобранец. Брендан Лайпсик также добавил в свой послужной список два очка (1 + 1) и принял непосредственное участие в разгроме «Лады» (3:0).

Провал ЦСКА

В свою очередь, множество вопросов оставило выступление действующего обладателя Кубка Гагарина, уже потерпевшего два поражения. Да, подопечные Сергея Фёдорова проиграли «Ак Барсу» и «Металлургу», но разница шайб 8:10 вряд ли радует тренерский штаб. Причём пять из них пришлись на долю вернувшегося в клуб после службы в армии Ивана Федотова, пока явно пребывающего не в лучшей форме. Голкипер отразил лишь 87% бросков и признал, что пока не в полной мере готов к соревнованиям. При этом наставник публично поддержал его.

«Мне Иван понравился. Абсолютно честно и в хорошем смысле слова. Почему? Потому что, пропустив большой кусок профессиональной карьеры, он сыграл хорошо, учитывая вот этот факт. Я знаю, где бы он мог находиться, если бы не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем. Поэтому хорошо. Двигаемся дальше. Не без ошибок, но они были очень-очень минимальные. Это легко поправить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Фёдорова «Чемпионат».

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Так или иначе, две следующие встречи Федотов провёл на скамейке и лишь наблюдал, как ЦСКА сначала берёт верх над «Адмиралом», а затем уступает «Металлургу». И после этого главный тренер уже не был так спокоен. Да, он выразил уверенность в своих подопечных и их характере, но посетовал на неидеальную форму.

«Не могу сказать, что ситуация нормальная. Но она есть. Мы вместе, как тренерский штаб и команда, работаем над ней. Приложим все усилия, чтобы в короткий срок понять, что мы хотим друг от друга… Надо немного обнулиться и очиститься. В любом плане. В физическом и моральном. Как угодно. Потому что вокруг нас есть друзья, семьи. Последние два сезона были напряжённые, интересные и закончились правильными результатами. Все мы люди», — заключил специалист.

Безусловно, по первым трём встречам рано делать далекоидущие выводы, но не отметить этот факт невозможно. В последний раз ЦСКА терпел сразу два поражения в трёх стартовых матчах 12 лет назад. В сезоне-2011/12 армейцы взяли верх над «Югрой», после чего были биты сначала «Авангардом», а потом СКА. Тогда москвичи так и не сумели выровнять положение, вследствие чего уже в феврале сменили рулевого — Юлиуса Шуплера. Исполнять обязанности главного тренера было доверено Вячеславу Буцаеву.

Хет-трики Голдобина и Хмелевски

Пока ЦСКА пытается прийти в себя, в «Спартаке» расцветает Николай Голдобин, неожиданно занимающий первое место как в бомбардирской, так и в снайперской гонках. В минувшем сезоне он выглядел не лучшим образом и довольствовался лишь 19 голами и 17 пасами в 59 матчах за «Металлург», а сейчас идёт по графику в два очка за игру. При этом ровно половину из них он «настрелял» в противостоянии с «Северсталью», где стал автором первого хет-трика в нынешнем чемпионате. Для этого ему потребовалось менее 19 минут.

«Прежде всего, мне приятно победить. В команде хорошие эмоции, все ребята рады. Но и хет-трик оформить тоже приятно. Это прикольно. Что сделаю с кепками, которые болельщики выбросили на лёд? Подарю детям», — признался Голдобин.

Благодаря яркой игре своих звёзд, «Спартак» пока смотрится очень мощно и располагается на четвёртой строчке в таблице Западной конференции. К этому моменту красно-белые уступили лишь неудержимому «Куньлуню», а расправились не только с «Северсталью», но и «Амуром». Помимо великолепного Голдобина, в десятку списка лучших бомбардиров входит Иван Морозов (1 + 5), а в топ-20 значатся ещё трое их партнёров. По четыре очка уже набрали Максим Цыплаков, Михал Чайковски и Павел Порядин (все — 1+3).

Однако Голдобин недолго оставался автором единственного хет-трика в первенстве. Накануне его достижение повторил нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски. И его значимость не умаляет тот факт, что оформлено оно было в матче с главным аутсайдером — «Ладой». Американец впервые забросил три шайбы в КХЛ, в то время как для уфимцев это 25-й подобный случай. Чаще эта планка покорялась представителям московского «Динамо» (28), «Барыса» (32), «Металлурга» (33) и СКА (36).