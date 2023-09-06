«Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ

Столичный «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3.

У красно-белых шайбы забросили Александр Пашин (14-я минута), Матвей Заседа (37-я), Николай Голдобин (44-я), Максим Цыплаков (52-я) и Ансель Галимов (60-я). У хабаровчан отличились Кирилл Капустин (38-я), Кэмерон Ли (46-я) и Евгений Грачёв (50-я).

В следующем матче «Спартак» встретится с владивостокским «Адмиралом» 8 сентября, а «Амур» проведёт встречу с тольяттинской «Ладой».

Ранее «Сочи» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.