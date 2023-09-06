СКА уступил на выезде «Торпедо» в игре КХЛ

Нижегородское «Торпедо» на своём льду нанесло поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива с берегов Волги.

В составе победителей шайбы забросили Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24-я), Кирилл Воронин (52-я), Николай Коваленко (59-я). У проигравших отличились Святослав Гребенщиков (5-я), Василий Глотов (57-я), Александр Никишин (60-я).

«Торпедо» в следующем матче 8 сентября примет на своём льду минское «Динамо». СКА в этот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ.