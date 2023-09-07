Ротенберг пожаловался на судейство и некачественный лёд после поражения от «Торпедо»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».

«Хочу обратиться в лигу в очередной раз. Ужасный лёд для обеих команд, столько брака. И судейская ошибка в конце. Было пять человек на льду, когда соперник должен был играть вчетвером. Такие моменты не красят хоккей», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

При этом, по его словам, «Торпедо» одержало заслуженную победу.

«Замечательная атмосфера, у «Торпедо» вторая игра, у нас — третья, поэтому нам было тяжелее», — добавил Ротенберг.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива с берегов Волги.

В составе победителей шайбы забросили Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24-я), Кирилл Воронин (52-я), Николай Коваленко (59-я). У проигравших отличились Святослав Гребенщиков (5-я), Василий Глотов (57-я), Александр Никишин (60-я).

«Торпедо» в следующем матче 8 сентября примет на своём льду минское «Динамо». СКА в этот же день в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ.