ХК «Спартак» договорился о подписании контракта с американским защитником Кином

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что американский защитник Джоуи Кин продолжит выступать за столичный клуб.

«Спартак» договорился о подписании контракта с Кином. Руководство занимается тем, чтобы Джоуи прибыл в расположение клуба как можно скорее. Сами понимаете — виза, остальные нюансы», — цитирует Жамнова РИА Новости.

По словам олимпийского чемпиона, хоккеист из США тренируется индивидуально.

«Но неизвестно, в каком он состоянии», — добавил Жамнов.

Кин в сезоне-2022/23 в 64 матчах за «Спартак» набрал 24 очка (шесть голов и 18 передач).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ.