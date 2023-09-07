ХК «Спартак» договорился о подписании контракта с американским защитником Кином
«Спартак» договорился о подписании контракта с Кином. Руководство занимается тем, чтобы Джоуи прибыл в расположение клуба как можно скорее. Сами понимаете — виза, остальные нюансы», — цитирует Жамнова РИА Новости.
По словам олимпийского чемпиона, хоккеист из США тренируется индивидуально.
«Но неизвестно, в каком он состоянии», — добавил Жамнов.
Кин в сезоне-2022/23 в 64 матчах за «Спартак» набрал 24 очка (шесть голов и 18 передач).
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Амур» в матче КХЛ.