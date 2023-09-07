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В ХК «Сибири» заявили, что планируют довести вместимость новой арены до 12 тыс. мест

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Гендиректор ХК «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о преимуществах новой ледовой арены в городе.

«Ратуем за увеличение вместимости. Глядя на арену, видно, что это возможно. Надо поменять нижние раздвижные трибуны и места на самой арене. Думаю к началу следующего сезона вполне возможно довести вместимость до почти 12 тыс. Руководство области целиком и полностью поддерживает данный проект, даже является его инициатором и реализатором.

Эта арена современная и достаточно модернизируемая. По условиям размещения команд, прежде всего гостевых. Условия существенно улучшены и дадут фору многим, даже новым дворцам. А окружающая местность потрясающая», — сказал он.

Ранее Фастовский выступил с речью на открытии новой ледовой арены команды.

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