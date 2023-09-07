Фастовский: «Сибирь-Арена» войдёт в топ-5 стадионов КХЛ

Гендиректор ХК «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о новой ледовой арене команды.

«Сибирь-Арена» войдёт на мой взгляд в топ-5 стадионов КХЛ. Но по вместимости цифра не очень убедительная. Когда мы доведём её до 12 тыс. мест, сравнение будет уместно. Очень надеюсь, что расширение произойдёт.

О проведении матча звёзд на арене? Думаю, нам рановато, хотя пока эту тему не обсуждали. Окончательное решение будет за председателем попечительского совета клуба», — сказал он.

Ранее в ХК «Сибири» заявили, что планируют довести вместимость новой арены до 12 тыс. мест.