Гоголев: тренеру в Канаде не нравилось, что в раздевалке разговаривали на русском

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев рассказал о выступлениях в Канаде.

«Для нас пятерых, Торопченко, Саморукова, Гордеева, Чайки и меня, всё было великолепно! Для остальных, думаю, не очень (смеётся). В раздевалке мы всё время разговаривали на русском. Тренеру это категорически не нравилось. В общем, у нас в этом смысле было постоянное противостояние с тренером», — приводит слова Гоголева Sport24.

В сезоне-2022/23 в 62 матчах за «Ньюфаундленд Гроулерс» Гоголев набрал 82 очка (41 + 41). Также 23-летний форвард является чемпионом хоккейной лиги Онтарио с клубом «Гуэлф Шторм» в 2019 году. 4 июля российский нападающий перешёл в «Сибирь».

Ранее Гоголев рассказал, что в США фанаты плевали в игроков и клубный автобус.