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Российский хоккеист Гоголев рассказал, что в США фанаты плевали в игроков и клубный автобус

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Российский нападающий «Сибири» Павел Гоголев высказался о выступлении в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).
Российский хоккеист Гоголев рассказал, что в США фанаты плевали в игроков и клубный автобус
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

«Есть такая команда в ECHL — Adirondack Thunder, базирующаяся в штате Нью-Йорк. В часе или полтора езды от самого города. Фанаты плевались на нас, на наш автобус. Когда мы в плей-офф играли там в гостях и после матча уезжали в Торонто, весь клубный автобус был заплёван», — цитирует Гоголева Sport24.

В сезоне-2022/23 в 62 матчах за «Ньюфаундленд Гроулерс» Гоголев набрал 82 очка (41 + 41). Также 23-летний форвард является чемпионом хоккейной лиги Онтарио с клубом «Гуэлф Шторм» в 2019 году. 4 июля российский нападающий перешёл в «Сибирь».

Ранее сообщалось, что владелец «Чикаго Блэкхокс» Вирц умер в возрасте 70 лет.

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