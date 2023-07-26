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Владелец «Чикаго Блэкхокс» Вирц умер в возрасте 70 лет

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Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Роки Вирц скончался на 71-м году жизни.
Владелец «Чикаго Блэкхокс» Вирц умер в возрасте 70 лет
  • AP
  • © M. Spencer Green

Как сообщается на официальном сайте клуба НХЛ, Вирц умер 25 июля.

«С глубоким прискорбием «Чикаго Блэкхокс» присоединяется к семье Вирц и скорбит по поводу скоропостижной кончины нашего председателя Уильяма Рокуэлла Роки Вирца, скончавшегося сегодня в возрасте 70 лет», — говорится в сообщении «Чикаго Блэкхокс».

«Чикаго» принадлежит семье Вирц с 1954 года. Роки Вирц был председателем «Чикаго» с 2007 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

Ранее ушёл из жизни один из самых высоких баскетболистов России Николай Рогожкин.

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