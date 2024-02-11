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СКА одержал крупную победу над «Сочи» в матче открытия «СКА Арены»

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Петербургский СКА на своём льду крупно обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одержал крупную победу над «Сочи» в матче открытия «СКА Арены»
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 8:1.

В составе петербургских армейцев по две шайбы забросили Сергей Толчинский (первая, 42-я минуты), Алекс Гальченюк (22-я, 46-я) и Марат Хайруллин (45-я, 60-я), также отличились Василий Глотов (35-я) и Артём Земченок (48-я). У сочинцев забросил Даниил Сероух (25-я). 

Матч стал дебютным для красно-синих в новом ледовом дворце «СКА Арена», который собрал на трибунах почти 21,5 тыс. зрителей.

После игры СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции (87 очков), «Сочи» остался на десятой строчке на Западе (47).

Ранее ЦСКА на чужом льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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