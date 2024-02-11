ЦСКА забросил пять шайб и обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Московский ЦСКА на чужом льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе армейцев отметились Максим Соркин (пятая минута), Даррен Диц (22-я), Павел Карнаухов (24-я), Андрей Светлаков (28-я) и Тахир Мингачев (46-я). У «Витязя» забросил Никита Гончаров (36-я).

ЦСКА сохранил седьмое место в таблице Западной конференции (68 очков), «Витязь» остался на 11-й строчке на Западе (45).

Ранее нападающий ЦСКА Сергей Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков.