ЦСКА забросил пять шайб и обыграл «Витязь» в матче КХЛ
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Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе армейцев отметились Максим Соркин (пятая минута), Даррен Диц (22-я), Павел Карнаухов (24-я), Андрей Светлаков (28-я) и Тахир Мингачев (46-я). У «Витязя» забросил Никита Гончаров (36-я).
ЦСКА сохранил седьмое место в таблице Западной конференции (68 очков), «Витязь» остался на 11-й строчке на Западе (45).
Ранее нападающий ЦСКА Сергей Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков.