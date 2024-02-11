Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников отличился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Витязем».

33-летний россиянин стал восьмым, кто набрал 500 очков. В его активе 215 голов и 285 передач в 880 матчах.

Выше форварда Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачёв (914), Александр Радулов (691), Данис Зарипов (685), Никита Гусев (582), Найджел Доус (550) и Сергей Широков (507).

Встреча между ЦСКА и «Витязем» проходит в Балашихе. Счёт — 1:4 в пользу красно-синих.

Ранее нападающий СКА Сергей Толчинский стал автором первого гола в истории «СКА Арены».