Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков
- РИА Новости
33-летний россиянин стал восьмым, кто набрал 500 очков. В его активе 215 голов и 285 передач в 880 матчах.
Выше форварда Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачёв (914), Александр Радулов (691), Данис Зарипов (685), Никита Гусев (582), Найджел Доус (550) и Сергей Широков (507).
Встреча между ЦСКА и «Витязем» проходит в Балашихе. Счёт — 1:4 в пользу красно-синих.
Ранее нападающий СКА Сергей Толчинский стал автором первого гола в истории «СКА Арены».