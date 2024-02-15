СКА победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «СКА Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Романа Ротенберга.

Шайбы забросили Борна Рендулич (35-я минута) и Степан Старков (51-я).

СКА с 91 очком лидирует в турнирной табоцие Западной конференции. «Салават Юлаев» (85) находится на третьей строчке на Востоке.

В параллельном матче московское «Динамо» переиграло минское «Динамо» (2:1), «Куньлунь» нанёс поражение «Ладе» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.





