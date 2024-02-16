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Фёдоров — о поражении от «Локомотива»: ребята не поняли, что играли хороший матч

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Главный тренер московского ЦСКА не стал слишком сильно винить своих подопечных в поражении от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Интересная концовка была. К сожалению, мы сыграли безалаберно, пропустив в большинстве. Наши ребята не поняли, что играли хороший матч. Начало встречи не задалось, но мы вернулись в игру. Многие вещи получались», — цитирует Фёдорова пресс-служба КХЛ.

По его словам, к сожалению, за две минуты и тридцать секунд наделали кучу ошибок и не довели дело до логического конца.

«Наша концентрация, наш настрой на все 60 минут оставляет желать лучшего. Не знаю, что расслабило в конце», — заключил Фёдоров.

«Локомотив» на своём льду в овертайме нанёс поражение ЦСКА со счётом 5:4. Обе команды уже обеспечили себе места в плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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