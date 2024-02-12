«Спартак» впервые в сезоне обыграл «Локомотив» в КХЛ

Московский «Спартак» в гостях одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (1-я минута), Иван Морозов (24-я), Михаил Чайковский (29-я), Шейн Принс (48-я), Михаил Мальцев (56-я). У проигравших отличился Даниил Тарасов (6-я).

«Спартак» и «Локомотив» уже обеспечили себе места в плей-офф.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал не сравнивать его рекорд с достижением нападающего московского «Спартака» Николая Голдобина КХЛ.