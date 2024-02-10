Кожевников считает некорректным сравнение с рекордом Голдобина в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал не сравнивать его рекорд с достижением нападающего московского «Спартака» Николая Голдобина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Вы посчитайте сначала количество игр, он провёл игр намного больше, так что тут немного некорректно сравнивать наши показатели», — цитирует Кожевникова ТАСС.

При этом бывший форвард «Спартака» дал понять, что рад за успехи Голдобина.

«Молодец, хороший сезон. Дай бог, самое главное, чтобы он в плей-офф так забивал, это самое основное. Там будет потруднее, больше ответственности», — добавил Кожевников.

28-летний Голдобин в матче регулярного чемпионата с «Барысом» (4:1) забросил шайбу и сделал результативный пас, после чего стал абсолютным рекордсменом московского хоккейного клуба по количеству набранных очков за один сезон.

На счету Голдобина 72 очка (35 голов + 37 передач). Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову — 71 очко (43 + 28). Бывший форвард установил его в сезоне-1981/82 в чемпионате СССР.

Ранее нападающий «Спартака» Максим Цыплаков признался, что все его мысли в данный момент о плей-офф КХЛ.