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Цыплаков: сейчас стараюсь не думать об НХЛ

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Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков признался, что все его мысли в данный момент о плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Цыплаков: сейчас стараюсь не думать об НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Я всем представителям команд НХЛ сообщаю: давайте потом поговорим. Потому что мне это сейчас неважно вообще. Я на контракте со «Спартаком», и у нас впереди плей-офф. Я стараюсь не задумываться сейчас об НХЛ», — цитирует Цыплакова «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул, что интерес со стороны клубов Национальной хоккейной лиги сейчас его «вообще не трогает».

«Только после сезона. А пока нет мыслей никаких на этот счёт, чтобы куда-то уехать», — добавил Цыплаков.

Воспитанник красно-белых в 28 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24 забросил 30 шайб и сделал 15 результативных передач. Цыплаков не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Контракт 25-летнего Цыплакова со «Спартаком» истекает в конце чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Торонто» проявляет интерес к форварду ХК «Спартак» Цыплакову.



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