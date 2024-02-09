Антирекорд СКА, спасение «Металлурга», хет-трик Пакетта за 370 секунд и два паса Бердина: главные события недели в КХЛ

СКА прервал победную серию и обновил антирекорд клуба, пропустив девять шайб в Омске, а «Авангард» уступил «Металлургу» в битве лидеров Востока, позволив Даниле Юрову сравнять счёт за мгновение до конца третьего периода. «Динамо» проиграло дома «Локомотиву» несмотря на хет-трик Седрика Пакетта за 370 секунд, а ЦСКА потерпел четыре поражения подряд и почти лишился шанса на высокий посев в плей-офф. «Сибирь» не оставляет попыток оспорить решение КХЛ о лишении очков за нарушение лимита на легионеров, а вратарь «Сочи» Михаил Бердин отдал две результативные передачи во встрече с «Витязем».

Провал Серебрякова и хет-трик Буше

Один из самых ярких матчей февраля, а возможно, и всей регулярки выдали «Авангард» и СКА. На двоих они забросили 14 шайб и едва не повторили рекорд результативности сезона, установленный в декабрьском дерби между «Спартаком» и «Динамо» (8:7). Причём встреча началась крайне неудачно для омичей. Уже на третьей минуте Иван Николишин нарушил правила, и Арсений Грицюк реализовал большинство.

Однако в середине стартового отрезка Ивану Игумнову позволили восстановить равновесие броском с пятака, а затем Игорь Мартынов отправил шайбу между щитков Никите Серебрякову. Вдобавок после перерыва Томаш Юрчо совершил перехват в чужой зоне и «прошил» вратаря. Тут же россиянин отправился на скамейку. Голкипер в конце января оформил два шатаута, но, видимо, банально устал.

Уже с Павлом Мойсевичем на последнем рубеже гости совершили впечатляющий камбэк. Марат Хайруллин и Василий Глотов огорчили Андрея Мишурова дважды за 124 секунды. В том числе подопечных Романа Ротенберга разозлил опасный силовой приём Никиты Холодилина на Сергее Толчинском, после которого их партнёр отправился в раздевалку.

А вот заключительный период СКА полностью провалил. Для начала дважды пробил Мойсевича лучший снайпер регулярки Рид Буше. Белорус обратно уступил место в составе Серебрякову. Но тот тут же сам пропустил курьёзную шайбу. После наброса со своей половины в исполнении Артёма Чмыхова Игумнов подправил снаряд на красной линии. А вратарь неожиданно позволил ему закатиться в сетку. К чести двукратных обладателей Кубка Гагарина, они продолжали бороться и даже сократили отставание, но в концовке капитулировали ещё трижды. В том числе хет-трик оформил Буше. Таким образом, коллектив из Северной столицы впервые в истории пропустил девять в КХЛ.

Увы, но похвастать стабильностью «ястребы» на сегодняшний день не в состоянии. Вот и после невероятной победы над одним из главных конкурентов они дома уступили «Спартаку». Исход противостояния был во многом решён в первые 11 минут, когда москвичи отличились трижды. А на экваторе игры Александр Беляев забросил ещё.

Но хозяева едва не сотворили чудо благодаря мастерству Буше. Американец забил незадолго до последнего перерыва, а сразу после оформил дубль и довёл количество голов в регулярке до 44. Теперь от рекорда Сергея Мозякина его отделяют всего четыре. Вскоре Райан Спунер сократил отставание до минимума, но точку поставил Максим Цыплаков, вторым в «Спартаке» после Николая Голдобина преодолевший отметку в 30 шайб в текущем сезоне.

Нервные матчи СКА в Уфе и Астане

Даже осечка в Омске не помешала СКА возглавить таблицу Западной конференции в преддверие переезда на новую арену. Петербуржцы набрали потрясающий ход и поражение от «Авангарда» осталось для них единственным в последних семи встречах.

В том числе удалось в шестой раз подряд в нынешнем розыгрыше КХЛ одолеть ЦСКА и в третий — сделать это на выезде. Как и в поединке с «ястребами», коллектив Ротенберга быстро открыл счёт усилиями Михаила Воробьёва. Но на 26-й минуте Максим Мамин грамотно подставил клюшку на пятаке и восстановил равновесие.

А в заключительном отрезке гости ещё и проявили характер. Красно-синие устроили штурм владений Серебрякова и перебросали оппонента в три раза (15:5). Но Никита в этот вечер был бесподобен. Зато армейцы из Северной столицы воспользовались едва ли не единственной возможностью — Хайруллин и Артём Земчёнок убежали к чужим воротам, и белорус поразил створ.

А вот во встречах с «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» фаворит потрепал своим болельщикам нервы. В Уфе дружина Ротенберга чуть не позволила оппоненту отыграться со счёта 0:4. В концовке подопечные Виктора Козлова сняли вратаря и чудом не совершили камбэк. Наставник гостей даже похвалил коллегу за смелый хоккей. А в Астане СКА за 42 секунды до финальной сирены спас мощным кистевым щелчком Александр Никишин. В серии буллитов большая часть попыток на удивление оказались удачными, но Мойсевич всё же справился с бросками Романа Старченко и Понтуса Оберга.

На первую строчку двукратные обладатели Кубка Гагарина поднялись, воспользовавшись очередной неожиданной осечкой «Локомотива». Железнодорожники уже уступали в родных стенах «Сочи» (дважды), «Витязю» и «Барысу», а теперь не справились с «Адмиралом».

Обидное поражение «Динамо» от «Локомотива»

А вот для «Динамо» заключительная часть регулярки получается непростой. Во многом это связано с чередой травм. В том числе из строя выбывали лидеры, например, Седрик Пакетт. Однако он уже вернулся в строй. А лидирующую тройку бело-голубых практически невозможно остановить, особенно если речь об игре в неравных составах.

Доказательством тому стал матч с «Локомотивом», когда канадец умудрился ещё в первом периоде оформить самый быстрый хет-трик в истории клуба — за шесть минут и десять секунд. Причём во всех случаях он грамотно подставлял клюшку на пятаке под набросы партнёров и дважды делал это в большинстве. Более того, для нападающего этот хет-трик стал вторым в 2024-м. В январе он ярко проявил себя во встрече с «Торпедо».

Однако подопечные Алексея Кудашова умудрились растерять добытое преимущество. Причём одним из главных героев в составе ярославцев оказался защитник Мартин Гернат, который сперва «прошил» Илью Коновалова мощным щелчком, а затем потрясающим пасом со своей половины вывел на рандеву с вратарём Даниила Бута. В третьем периоде похожий гол забил Степан Никулин, успевший бросить в падении. В «лотерее» всё также решили две его удачные попытки. А в следующем матче поймавший кураж нападающий заставил трижды вынимать шайбу из собственных ворот «Сибирь».

«Динамо» же спустя всего день реабилитировалось перед поклонниками, одолев «Автомобилиста», а хет-трик оформил другой ведущий форвард хозяев — Джордан Уил. Но лучшим бомбардиром как команды, так и всего первенства остаётся Никита Гусев, который в двух последних играх отдал пять результативных передач и довёл количество очков до 78. Теперь всего четыре отделяют россиянина от личного рекорда. А новое достижение бело-голубых по этому показателю он уже установил.

Четыре осечки ЦСКА подряд

Другой столичный гранд ЦСКА перед Кубком Гагарина по-прежнему выглядит блёкло. Если действующий финалист турнира «Ак Барс» в новом году набрал ход, то трёхкратный обладатель трофея смотрится невнятно. Вот и февраль он начал с серии из четырёх осечек подряд.

Хотя далеко не во всех матчах москвичи заслуживали такого исхода. Например, в домашнем противостоянии с «Автомобилистом» они нанесли гораздо больше бросков (44:31), но перевели его в овертайм только в концовке благодаря щелчкам Антона Слепышева и Павла Карнаухова. В итоге хозяева всё равно уступили в серии буллитов.

Затем в Уфе они так и не сумели огорчить невероятного Александра Самонова. Зато в концовке Джош Ливо и Никита Зоркин вырвали победу для «Салавата Юлаева». К слову Самонов ещё и ассистировал партнёру в эпизоде со вторым голом.

А дальше красно-синие в Минске наткнулись на стену в лице Алексея Колосова, совершившего 35 сейвов и пропустившего лишь раз. Соперники же четырежды огорчили Федотова, проведшего очередной невзрачный матч.

К сожалению, главные проблемы дружины Сергея Фёдорова остались нерешёнными. Она не лучшим образом реализует моменты, а наиболее результативные снайперы Михаил Григоренко и Мамин отличились всего по 16 раз. В обороне также есть сложности. Неслучайно ЦСКА по количеству пропущенных голов (148) располагается на восьмой строчке. И с большой долей вероятности один из главных фаворитов не сумеет подняться в регулярке выше седьмой позиции и гарантированно получит сложного оппонента по первому раунду плей-офф.

Победа «Металлурга» над главным конкурентом

На Востоке же за первое место продолжают бороться «Металлург» и «Авангард». 2 февраля их пути пересеклись на «Арене-Металлург». «Магнитка» одержала важнейшую победу в овертайме и сохранила лидерство в таблице.

Причём главным героем противостояния стал набравший четыре очка (1 + 3) Игорь Гераськин. Ещё в прошлом году он выступал как раз за омичей и перебрался в уральский коллектив в декабре в ходе трёхстороннего обмена с участием Дамира Жафярова и Семёна Кошелева.

На новом месте форвард быстро стал своим, а встреча с бывшей дружиной вовсе получилась для него лучшей в сезоне. На 12-й минуте он сам сравнял счёт, а после перерыва принял участие в результативной комбинации, точку в которой поставил Даниил Вовченко. Но главное, за 0,1 секунды до конца основного времени он сделал потрясающий прострел на Данилу Юрова, которому оставалось не промахнуться мимо пустого угла. Наконец, без ещё одной голевой передачи в его исполнении не обошлось в овертайме.

В ростере гостей необходимо отметить совершившего 48 сейвов Мишурова. А его партнёры очень аккуратно воспользовались редкими шансами и на 39-й минуте повели благодаря мощному щелчку Семёна Чистякова от синей — 3:2. Но омичам совсем немного не хватило, чтобы удержать устраивающий их счёт.

«Металлург» же следом в отличие от «Локомотива» разгромил «Адмирал», трижды отличившись уже в стартовом отрезке.

Попытка «Сибири» оспорить снятие четырёх очков

Между тем, в «Сибири» не оставляют надежды оспорить снятие четырёх очков. Напомним, ей присудили технические поражения в матчах с Авангардом», «Автомобилистом» и сразу в двух — с «Барысом». Виной всему выход на лёд Фёдора Гордеева и нарушение лимита на легионеров. Защитник родился в Омске и в детстве вместе с родителями уехал в Канаду, где и начал карьеру. При этом у молодого человека остался паспорт РФ. Но в лиге посчитали, что он не имеет права выступать за отечественные сборные, а, следовательно, является иностранцем.

Рассмотрение дела получается столь непростым, что дисциплинарная палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по апелляции клуба с 6 февраля на 9-е. По данным СМИ, лига предъявила скриншоты, на которых видно, как при попытке заявить хоккеиста загоралось предупреждение о превышении лимита. Новосибирцы, якобы, оспаривают их подлинность.

Нашлось место и минутке юмора. Гордеев прибыл на домашний поединок с «Амуром» в футболке с надписью: «Я русский». А когда его показали на кубе, заиграла одноимённая композиция известного исполнителя Shaman.

Ассистентский дубль Бердина

«Сочи» не радует болельщиков и располагается на предпоследней строчке Западной конференции. Но Михаил Бердин делает всё, чтобы обратить на себя внимание. На прошлой неделе вратарь подрался с нападающим «Куньлуня» Девином Броссо, а во встрече с «Витязем» сам проявил себя как форвард, отдав сразу две результативные передачи.

Первая получилась особенно изумительной. Голкипер от собственной лицевой отправил Матвея Мичкова на рандеву с Дмитрием Шикиным, и тот свой шанс не упустил. А в начале второго отрезка принял участие в ещё одной комбинации, когда выкатился в правый круг и сделал пас с рикошетом от борта на всё того же Мичкова. А юный талант, в свою очередь, вывел на бросок Артура Тянулина.

Причём для Бердина это не первые ассисты в нынешнем розыгрыше КХЛ. В октябре в противостоянии с ЦСКА он помог сократить отставание Марату Хуснутдинову. Таким образом, Михаил с тремя очками теперь самый результативный представитель своего амплуа в регулярке.