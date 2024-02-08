КХЛ не стала наказывать Холодилина за силовой приём против Толчинского

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение не наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём против форварда СКА Сергея Толчинского.

«Принято решение не накладывать санкции, предусмотренные ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении.

Напомним, что в концовке второго периода матча с «Авангардом» Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

После матча Ротенберг заявил, что Кравец дал установку травмировать нападающего Толчинского.

Ранее сообщалось, что «Авангард» призвал СКА дать опровержение слов Ротенберга о Кравце.