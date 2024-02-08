КХЛ не стала наказывать Холодилина за силовой приём против Толчинского
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«Принято решение не накладывать санкции, предусмотренные ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении.
Напомним, что в концовке второго периода матча с «Авангардом» Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.
После матча Ротенберг заявил, что Кравец дал установку травмировать нападающего Толчинского.
Ранее сообщалось, что «Авангард» призвал СКА дать опровержение слов Ротенберга о Кравце.