«Чемпионат»: «Авангард» призвал СКА дать опровержение слов Ротенберга о Кравце

«Авангард» обратился в СКА касательно слов главного тренера петербургского клуба Романа Ротенберга в адрес специалиста Михаила Кравца.

Как сообщает «Чемпионат», «Авангард» направил в СКА письмо, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес Кравца.

Напомним, что в концовке второго периода матча с «Авангардом» форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Сергея Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе.

После матча Ротенберг заявил, что Кравец дал установку травмировать нападающего Толчинского.

Ранее СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Толчинским.