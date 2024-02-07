СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Толчинским

СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с нападающим команды Сергеем Толчинским.

«Повезло, что он избежал серьёзной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», — приводит сообщение клуба «Матч ТВ».

В концовке второго периода матча с «Авангардом» форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

Ранее Ротенберг рассказал, что Толчинский не сможет принять участие в следующем матче.