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СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Толчинским

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СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с нападающим команды Сергеем Толчинским.
СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Толчинским
  • Gettyimages.ru

«Повезло, что он избежал серьёзной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», — приводит сообщение клуба «Матч ТВ».

В концовке второго периода матча с «Авангардом» форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

Ранее Ротенберг рассказал, что Толчинский не сможет принять участие в следующем матче.

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