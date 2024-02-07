Ротенберг сообщил, что хоккеист Толчинский пропустит следующий матч СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий Сергей Толчинский не сможет принять участие в следующем матче.

«Толчинский точно не сможет принять участие в следующей игре. Серёга — крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

В концовке второго периода форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе.

Ранее Кравец назвал оскорбительными слова Ротенберга об указаниях «убить» Толчинского.