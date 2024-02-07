RT в Telegram
Подпишись

Ротенберг сообщил, что хоккеист Толчинский пропустит следующий матч СКА

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий Сергей Толчинский не сможет принять участие в следующем матче.
Ротенберг сообщил, что хоккеист Толчинский пропустит следующий матч СКА
  • РИА Новости

«Толчинский точно не сможет принять участие в следующей игре. Серёга — крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.

В концовке второго периода форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе. 

Ранее Кравец назвал оскорбительными слова Ротенберга об указаниях «убить» Толчинского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить