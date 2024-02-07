Ротенберг сообщил, что хоккеист Толчинский пропустит следующий матч СКА
- РИА Новости
«Толчинский точно не сможет принять участие в следующей игре. Серёга — крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.
В концовке второго периода форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.
«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе.
Ранее Кравец назвал оскорбительными слова Ротенберга об указаниях «убить» Толчинского.