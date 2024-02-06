Кравец назвал оскорбительными слова Ротенберга об указаниях «убить» Толчинского

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец считает необоснованными обвинения наставника СКА Романа Ротенберга жёстко играть против хоккеистов команды из Санкт-Петербурга.

«Я не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть много игроков, есть люди, с которыми я работал в СКА, думаю, они могут сказать про меня правду. А это чистая неправда, и она оскорбительна», — цитирует Кравца РИА Новости.

Он подчеркнул, что нужно уважать своего соперника, несмотря на поражение.

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе.

Ранее Ротенберг заявил, что тренер «Авангарда» дал установку травмировать Толчинского.





