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Кравец назвал оскорбительными слова Ротенберга об указаниях «убить» Толчинского

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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец считает необоснованными обвинения наставника СКА Романа Ротенберга жёстко играть против хоккеистов команды из Санкт-Петербурга.
Кравец назвал оскорбительными слова Ротенберга об указаниях «убить» Толчинского
  • РИА Новости

«Я не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть много игроков, есть люди, с которыми я работал в СКА, думаю, они могут сказать про меня правду. А это чистая неправда, и она оскорбительна», — цитирует Кравца РИА Новости.

Он подчеркнул, что нужно уважать своего соперника, несмотря на поражение.

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе. 

Ранее Ротенберг заявил, что тренер «Авангарда» дал установку травмировать Толчинского.


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