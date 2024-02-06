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Ротенберг считает, что тренер «Авангарда» дал установку травмировать Толчинского

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омского «Авангарда» Михаил Кравец дал установку травмировать нападающего Сергея Толчинского.
Ротенберг считает, что тренер «Авангарда» дал установку травмировать Толчинского
  • РИА Новости

«Пошёл соперник убивать Толчинского. Думаю, что это указание Михаила Кравца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно, зачем убивать игроков на льду, надо играть в хоккей. Наши ребята молодцы, проявили характер», — заявил Ротенберг в эфире телеканала «КХЛ-ТВ».

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе. 

Ранее сообщалось, что американский нападающий «Авангарда» Рид Буше продолжает добиваться громких достижений в КХЛ.





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