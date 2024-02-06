Ротенберг считает, что тренер «Авангарда» дал установку травмировать Толчинского
- РИА Новости
«Пошёл соперник убивать Толчинского. Думаю, что это указание Михаила Кравца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно, зачем убивать игроков на льду, надо играть в хоккей. Наши ребята молодцы, проявили характер», — заявил Ротенберг в эфире телеканала «КХЛ-ТВ».
«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе.
Ранее сообщалось, что американский нападающий «Авангарда» Рид Буше продолжает добиваться громких достижений в КХЛ.