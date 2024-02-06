Ротенберг считает, что тренер «Авангарда» дал установку травмировать Толчинского

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омского «Авангарда» Михаил Кравец дал установку травмировать нападающего Сергея Толчинского.

«Пошёл соперник убивать Толчинского. Думаю, что это указание Михаила Кравца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно, зачем убивать игроков на льду, надо играть в хоккей. Наши ребята молодцы, проявили характер», — заявил Ротенберг в эфире телеканала «КХЛ-ТВ».

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе.

Ранее сообщалось, что американский нападающий «Авангарда» Рид Буше продолжает добиваться громких достижений в КХЛ.











