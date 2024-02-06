Американец Буше побил рекорд результативности среди легионеров за один сезон КХЛ

Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше продолжает добиваться громких достижений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.

Бывший форвард команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» установил рекорд по набранным очкам среди иностранных игроков КХЛ за один регулярный чемпионат. 30-летний игрок из Мичигана забросил три шайбы в матче с петербургским СКА (9:5).

Буше в нынешнем сезоне набрал 73 (42 гола + 31 результативная передача) очка. Он является лучшим снайпером чемпионата. Американец превзошёл рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Яна Марека из Чехии (72 очка).

Ранее сообщалось, что КХЛ назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.