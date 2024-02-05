Гернат, Джурусик и Меркли названы лучшими игроками недели в КХЛ
- Gettyimages.ru
Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим нападающим стал канадец Ник Меркли из минского «Динамо», который набрал пять (3 + 2) очков в трёх матчах.
Лучшим защитником признан словак Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», набравший три (2 + 1) очка в четырёх встречах.
Лучшим вратарём назван американец Мэтт Джурусик из пекинского «Куньлунь Ред Стар», отразивший 97,44% бросков в двух играх.
Лучший новичок — российский нападающий московского «Спартака» Александр Пашин, набравший два (1 + 1) очка в трёх матчах.
Ранее сообщалось, что в КХЛ установили рекорд по количеству хет-триков за один регулярный сезон.