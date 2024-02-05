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Гернат, Джурусик и Меркли названы лучшими игроками недели в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели.
Гернат, Джурусик и Меркли названы лучшими игроками недели в КХЛ
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте КХЛ, лучшим нападающим стал канадец Ник Меркли из минского «Динамо», который набрал пять (3 + 2) очков в трёх матчах.

Лучшим защитником признан словак Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», набравший три (2 + 1) очка в четырёх встречах.

Лучшим вратарём назван американец Мэтт Джурусик из пекинского «Куньлунь Ред Стар», отразивший 97,44% бросков в двух играх.

Лучший новичок — российский нападающий московского «Спартака» Александр Пашин, набравший два (1 + 1) очка в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что в КХЛ установили рекорд по количеству хет-триков за один регулярный сезон.

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