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Хет-трик Уила помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ

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Московское «Динамо» на своём льду нанесло поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Уила помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ
  • РИА Новости

Игра на «ВТБ-Арене» завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Кудашова.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (третья, 38-я и 53-я минуты), Егор Римашевский (18-я) и Андрей Миронов (60-я). У проигравших отличился Брукс Мэйсек (25-я, 39-я) и Стефан да Коста (58-я).

«Динамо» и «Автомобилист» уже обеспечили себе путёвки в Кубок Гагарина.

В параллельных матчах минское «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» (2:4), нижегородское «Торпедо» нанесло поражение челябинскому «Трактору» (3:1), подмосковный «Витязь» уступил «Сочи» (3:4).

Ранее сообщалось, что «Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ.

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