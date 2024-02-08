Обвинение в нанесении травмы и отсутствие санкций: силовой приём Холодилина на Толчинском вызвал резонанс в КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина по итогам матча со СКА. Во втором периоде он провёл жёсткий силовой приём против форварда соперника Сергея Толчинского и нанёс ему повреждение, из-за которого тот рискует пропустить остаток регулярного чемпионата. Эпизод также спровоцировал громкий скандал между тренерами. Наставник петербуржцев Роман Ротенберг обвинил коллегу Михаила Кравца в том, что тот неоднократно требовал от своих подопечных травмировать оппонентов.

Недавний матч между «Авангардом» и СКА стал одним из самых жарких в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В общей сложности команды забросили 14 шайб, причём более половины из них оказались в воротах по ходу третьего периода. И хотя победа омичей сама по себе была достойна обсуждения, после игры в центре внимания оказался конфликт двух главных тренеров из-за силового приёма, в результате которого один из лидеров петербуржцев — Сергей Толчинский — получил повреждение.

Эпизод с участием форварда СКА произошёл в концовке второго периода. На тот момент гости уступали со счётом 2:3 и пытались организовать очередную атаку. Несмотря на жёсткий прессинг, Толчинский затащил шайбу в среднюю зону и отбросил её партнёру аккурат за мгновение до того, как Никита Холодилин впечатал его в борт сокрушительным силовым. Столкновение получилось невероятно жёстким: Сергей буквально отрикошетил от защитного стекла и остался лежать на льду. Подняться самостоятельно он так и не сумел и покинул площадку лишь при помощи одноклубников, в то время как Холодилин остался безнаказанным. Если не считать обоюдного штрафа за драку с Алексом Гальченюком.

Инцидент вызвал колоссальный резонанс и разделил общественность на два лагеря. Первый из них возглавил наставник СКА Роман Ротенберг. По его мнению, форвард хозяев «хотел убить» Толчинского и намеренно нанёс ему травму. Тренер призвал разобраться в случившемся и припомнил, как совсем недавно тот же хоккеист в довольно грубой манере приложил ветерана «Ак Барса» Артёма Лукоянова. Правда, тогда судьи отреагировали сразу и дали провинившемуся пятиминутный штраф.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживался главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец. Он посчитал ситуацию сугубо игровой, подтверждением чему стало отсутствие реакции со стороны арбитров. А также назвал «оскорбительными и неправильными» обвинения в свой адрес. Так, Ротенберг предположил, что Холодилин действовал по указанию наставника, который якобы и ранее требовал от своих подопечных наносить травмы оппонентам.

В итоге в СКА поддержали своего наставника и обратились в спортивно-дисциплинарный комитет лиги (СДК). При этом особенно акцентировали внимание на тяжёлом состоянии Толчинского, в котором тот пребывал после столкновения с Холодилиным. Как говорится в заявлении, спортсмен «был без сознания», «ничего не помнил» и находился в шоке.

«Повезло, что он избежал серьёзной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», — рассказали «Матч ТВ» в клубе.

Тем не менее в КХЛ не согласились с мнением петербуржцев. В четверг на официальном сайте лиги было опубликовано заявление СДК, не увидевшего ничего запрещённого в действиях Холодилина. Быть может, частично на это повлияли и слова агента форварда СКА Шуми Бабаева. Как он сообщил накануне, Толчинский избежал серьёзных повреждений и может вернуться в строй ещё до начала плей-офф, стартующего 29 февраля.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — постановили в комитете.

Тем не менее мнения относительно вердикта лиги вновь разделились. Как считает бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, пусть в действиях Холодилина и не было злого умысла, удаления тот вполне заслуживал.

«Был ли с его стороны фол? Считаю, что он был, толчок в спину или толчок на борт, как вам угодно. Решения СДК КХЛ сложно комментировать, поскольку они не всегда логичны и неясно, чем при них руководствуются. Они считают, что нарушения не было и, соответственно, наказывать никого не нужно. Исходя из этой логики, прими они обратное решение, в таком случае пришлось бы наказать ещё и судей, которые пропустили этот фол, но честь мундира существует всегда. Хотя вопрос именно в этом, почему толчок в спину не расценивается как фол», — сказал собеседник RT.

Не согласились с ним ни бывший арбитр КХЛ Леонид Вайсфельд, ни экс-наставник магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин. По его мнению, Холодилин не нарушал правила, а лишь «завершил эпизод».

«Толчинский на тот момент работал с шайбой, а Никита, который был рядом, пошёл до конца. Никакой грубости в его действиях или преднамеренности я не вижу. Согласен с решением СДК, поскольку в этом случае руки никак не поднимались, а Сергей шёл прямо на борт и никак себя не подстраховывал», — отметил специалист.

Но если инцидент со столкновением Толчинского и Холодилина можно считать исчерпанным, то конфликт тренеров — вряд ли. В «Авангарде» были глубоко возмущены заявлениями Ротенберга и призвали СКА опубликовать опровержение его слов о том, что Кравец якобы неоднократно давал установки подопечным «убивать» оппонентов на льду. Однако петербуржцы своим ответом едва ли поставили точку в истории.

«Мы получили письмо от «Авангарда» и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции. В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость. Добавим, что во флеш-интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения и его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока... Уверены, что общая задача всех клубов — развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», — цитирует ТАСС пресс-службу армейцев.