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Мощь СКА, покер Цыплакова, лакросс-голы Шабанова и Алалыкина, драка Бердина с Броссо: главные события недели в КХЛ

Максим Шабанов и Данил Алалыкин отметились лакросс-голами в КХЛ

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Борислав Головин
«Спартак» одержал две победы над «Динамо» за пять дней благодаря покеру Максима Цыплакова и 59 сейвам Дмитрия Николаева, а СКА забросил 15 шайб в ворота «Барыса», ЦСКА и «Локомотива». «Металлург» допустил две осечки во время вояжа на Дальний Восток, причём в одном из матчей пропустил семь от «Амура», а «Авангард» проиграл «Трактору», хотя к 10-й минуте вёл со счётом 3:0. Максим Шабанов и Данил Алалыкин отметились лакросс-голами, а вратарь «Сочи» Михаил Бердин подрался с нападающим «Куньлуня» Девином Броссо.
Мощь СКА, покер Цыплакова, лакросс-голы Шабанова и Алалыкина, драка Бердина с Броссо: главные события недели в КХЛ
  • РИА Новости

Покер Цыплакова и 59 сейвов Николаева

Противостояние «Спартака» и «Динамо» в нынешней регулярке превратились в своеобразный знак качества. Кажется, скучных матчей между принципиальными соперниками просто не бывает. Свидетельством тому невероятная декабрьская встреча с 15 голами и победой красно-белых в овертайме. А уже в 2024-м бело-голубые позволили оппонентам отыграться со счёта 0:2 и тоже дожали их в овертайме.

В конце января пути коллективов пересеклись сразу дважды за пять дней. Подопечные Алексея Жамнова, угодившие в серьёзный кризис и потерявшие целый ряд лидеров, на первый взгляд смотрелись андердогами. На деле им удалось в обоих случаях взять верх.

Первое дерби стало настоящим бенефисом Максима Цыплакова. Нападающий и так демонстрирует в текущем сезоне отличную результативность и по количеству шайб (29) уступает среди одноклубников только Николаю Голдобину (33). На этот раз он превзошёл самого себя, оформив покер. Причём старт гости провалили начисто, пропустив уже на 55-й секунде. Но им быстро удалось сломить сопротивление хозяев благодаря ошибкам в обороне.

Например, в случае с голом Шейна Принса Илья Каблуков совершил потерю на чужой синей линии и позволил американцу реализовать выход один на один с Максимом Моторыгиным. На шестой минуте дружина Алексея Кудашова вовсе пропустила в большинстве. А после четвёртой пропущенной на скамейку отправился вратарь, чьё место занял Илья Коновалов.

Сразу же после перерыва Цыплаков отметился третьим и четвёртым голами и попутно оформил самый быстрый покер в истории КХЛ — за 26 минут и 58 секунд. Хотя бело-голубые боролись до конца и даже сократили отставание — 3:6.

Спустя несколько дней на первый план вышел уже Дмитрий Николаев. Символично, что именно его помарка на выходе оказалась судьбоносной в дерби в начале месяца. Но теперь он полностью исправился за неё. Вратарь совершил умопомрачительные 59 сейвов и установил личный рекорд. А до того, чтобы сравняться с автором достижения лиги Юхой Метсолой ему не хватило всего трёх.

Особенно ярким спасением Николаев запомнился в овертайме, когда Бреннан Менелл бросал с нескольких метров наверняка, но визави чудом парировал выстрел ловушкой в падении. Следом он не позволил Эрику О'Деллу реализовать выход один на один. Неудивительно, что и в серии буллитов ему равных не было. Дмитрий отразил броски Седрика Пакетта и Джордана Уила, а Никита Гусев угодил в штангу.

Мощная поступь СКА

Ну а в лидеры Западной конференции, где идёт борьба за попадание на вершину между СКА, «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком» выбились петербуржцы. Даже не верится, что ещё осенью они допускали осечку за осечкой и находились на грани попадания в плей-офф. Как выяснилось, многочисленным новичкам Романа Ротенберга просто требовалось время, чтобы наладить взаимопонимание.

Уже в ноябре коллектив полетел. В новом же году он потерпел четыре поражения при восьми победах. После неожиданной осечки в домашнем противостоянии с минским «Динамо» двукратный обладатель Кубка Гагарина последовательно не оставил шансов «Барысу», ЦСКА и «Локомотиву».

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Особенно непросто пришлось астанинцам, пропустившим на выезде семь безответных шайб. Лучшим же на льду стал Арсений Грицюк, отличившийся самостоятельно и четырежды ассистировавший партнёрам. А ведь на старте сезона нападающий получал немного практики. Зато в 2024-м он набрал невероятные 19 очков. А Марат Хайруллин преодолел отметку в 100 баллов в составе коллектива.

Далее армейцы с берегов Невы буднично в пятый раз подряд одолели столичных коллег, причём опять добились разгрома — 5:1. А дубли оформили всё тот же Грицюк и Валентин Зыков.

Наконец, после визита Владимира Путина на «СКА-Арену» коллектив Ротенберга не оставил шансов одному из главных конкурентов «Локомотиву» в одной из последних встреч на Ледовом дворце — 3:0. Примечательно, что хозяева вышли на лёд в специальной форме с надписью: «Ленинград» в память о 80-летии снятия блокады города.

В такой день они просто не имели права уступить. Отличиться удалось в том числе Александру Никишину. Ещё в первом перерыве хоккеист подчеркнул, что в случае гола постарается почаще видеться с президентом, раз его рукопожатие окажется фартовым. В итоге за оставшееся время он успел дважды огорчить Даниила Исаева. Результативность защитника приятно поражает, ведь по количеству очков ему среди представителей своего амплуа нет равных — 48. Лидирует он и по числу голов (15).

Наконец, пришёлся ко двору и Никита Серебряков, которому потребовалось несколько месяцев на адаптацию. В поединке с ярославцами он парировал все 28 выстрелов и оформил второй шатаут за несколько дней. Всего же в его активе четыре матча на ноль в нынешнем розыгрыше КХЛ. Лидирует Тимур Билялов из «Ак Барса» с шестью.

Потери «Металлурга» на Дальнем Востоке

Между тем, на Востоке продолжают упорную борьбу за первое место «Металлург» и «Авангард». Лидируют с отрывом в одно очко по-прежнему магнитогорцы, но они провели на две встречи больше.

В конце месяца дружина Андрея Разина отправились в турне по Дальнему Востоку, откуда вернуться без потерь не удалось. Сперва «Магнитка» сенсационно не справились с «Адмиралом». Перед заключительным перерывом гости имели минимальное преимущество в счёте благодаря редкому голу Егора Яковлева. Но в последнем отрезке хозяева переломили ход встречи. Сначала Либор Шулак восстановил равновесие, а за 84 секунды до финальной сирены точку поставил Джованни Фьоре. Правда, спустя день три очка лучшего бомбардира команды Данилы Юрова (1 + 2) помогли ей взять убедительный реванш.

Вояж в Хабаровск также не обошёлся без осечки. В первом матче гости оказались сильнее — 3:2. Второй же стал настоящим торжеством атакующего хоккея, ведь команды записали себе в актив 13 шайб на двоих. А вот защиты у них будто не было вовсе.

Успех «Амура» можно назвать закономерным, поскольку он нанёс намного больше бросков, чем соперники — 44:28. Главным же героем стал Кирилл Капустин, который оформил дубль и ассистировал Дмитрию Шевченко. Он же запомнился самой курьёзной шайбой. После его наброса едва ли не с центра площадки и рикошета от визави снаряд залетел в сетку.

«Металлург» пытался бороться. Так, в середине встречи Никита Михайлис отметился всего через восемь секунд после результативного щелчка Капустина. А затем Никита Гребёнкин в последний раз сравнял счёт. Но на большее его партнёров не хватило. Возможно, сказалась банальная усталость. Разин же на пресс-конференции неожиданно раскритиковал не собственных подопечных, а местного оператора. По мнению специалиста, тот при голах слишком близко подъезжал к нему с камерой.

«Вы уберите, пожалуйста, этого товарища. У меня нет другого слова — он просто охреневший. Он с жвачкой ездит, что-то бубнит», — негодовал тренер.

Разные матчи «Авангарда»

«Авангард» на аналогичном отрезке одержал три победы при одном поражении и вплотную приблизился к конкуренту. А самым ярким для него стало домашнее противостояние с «Ак Барсом». Начиналось оно для омичей безобразно. Ещё до перерыва Никита Дыняк и Илья Сафонов дважды огорчили Павла Хомченко в ходе быстрых выпадов.

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Но подопечные Михаила Кравца не сломались. Причём в сложный момент бремя лидерства на себя взвалило не ведущее звено Рида Буше, а защитники. Сначала Билялову закрыли обзор на пятаке, и Сергей Бойков «прошил» его мощным щелчком. А на 43-й минуте Семён Чистяков отметился могучим кистевым практически от синей.

Решающую же шайбу неожиданно записал себе в актив юный воспитанник клуба Илья Рейнгардт. Во многом получить шанс ему позволила травма Владимира Ткачёва. В отсутствие лидера тренерский штаб определил форварда во второе звено и предоставил ему 12 минут. В результате именно он оказался расторопнее всех на пятаке. Кроме того, данный гол стал для спортсмена дебютным в КХЛ.

А вот спустя день «ястребы» сами неожиданно отдали на «Джи-Драйв-Арене» победу «Трактору». Не спасло их даже долгожданное возвращение в строй Ткачёва. Причём нападающий открыл счёт в первой же смене, воспользовавшись пасом Буше. А к десятой минуте Зака Фукале огорчили и Томаш Юрчо с Дамиром Шарипзяновым.

Но челябинцы ещё до перерыва сократили отставание до минимума, а после вовсе вырвались вперёд. На 41-й минуте Буше сравнял счёт, но судьбоносным оказался потрясающий лакросс-гол Максима Шабанова.

Шедевры от Шабанова и Алалыкина

Молодой нападающий действительно сотворил в Омске шедевр. На 47-й минуте он получил пас за воротами, запутал Андрея Мишурова и неожиданно закинул снаряд в ближнюю девятку на глазах у изумлённого Чистякова. Возможно, решающее значение имело хитрое действие форварда. Перед тем, как забить, он слегка подбросил шайбу и тем самым дезориентировал вратаря, который слегка присел и готовился закрывать нижние углы.

Удивительно, но всего спустя несколько дней ещё одним лакросс-голом порадовал болельщиков Даниил Алалыкин. Хоккеист «Салавата Юлаева» отличился таким образом в матче с «Ладой». Получив шайбу за воротами, он сделал паузу и отправил её в ближнюю девятку. Александр Трушков же на перехват не успел.

К слову данную красоту молодой человек посвятил бывшему одноклубнику Родиону Амирову, который скончался в прошлом году от последствий онкологического заболевания. А Алалыкин всего в третий раз поразил чужие ворота в нынешнем сезоне КХЛ.

Сражение Бердина с Броссо

Ещё реже, чем лакросс-голы в хоккее происходят драки с участием вратарей. Однако на старте недели имел место и такой эпизод. Причём случился он в рядовой встрече «Сочи» и «Куньлуня». Началось всё с того, что Девин Броссо, пытаясь затолкать шайбу в сетку, грубо врезался в Михаила Бердина.

У россиянина неожиданно сдали нервы. Возможно, сказалась издевательская шайба, которой канадец отметился за полторы минуты до того. Голкипер несколькими сильными боковыми отправил оппонента на лёд, а затем и добил его. Судьи не сразу отреагировали. Да и визави, складывалось впечатление, пребывал в шоке.

В результате именно Бердина признали виновным и выписали «2 + 10». Позже он вовсе был оштрафован лигой, а Броссо получил одноматчевую дисквалификацию за третью драку в сезоне. Однако представители южан настаивали на том, что именно легионер начал первым. Об этом же заявил Михаил.

«Какой-то агрессии по отношению к нему не было. Он просто влетел в меня, я его чуть подтолкнул, он ударил меня в шлем, и тут уже не было варианта заднюю давать», — объяснил он.

В клубе же подошли к произошедшему креативно и изъявили желание выпустить коллекцию футболок с надписью: BFC — Berdin Fighting Club.

Битва за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке

До конца регулярки осталось меньше месяца, и на Западе определились уже шесть команд, которые примут участие в плей-офф. С большой долей вероятности попадут в топ-8 и «Северсталь» с минским «Динамо».

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Зато на Востоке отчаянная борьба за последнюю путёвку в Кубок Гагарина развернулась между «Нефтехимиком», «Амуром» и «Сибирью». Но конкуренты будто играют в поддавки. Нижнекамцы в конце января потерпели три поражения подряд, а затем с трудом дожали «Ладу».

У соперников имелась отличная возможность потеснить их, но те ей не воспользовались. Хабаровчане вовсе проиграли девять встреч подряд и прервали неудачную серию только в упомянутом противостоянии с «Металлургом». Несмотря на это, с главным тренером Андреем Мартемьяновым продлили контракт до конца сезона-2024/25.

А новосибирцы, с которых сняли четыре очка, развалились. Например, после разгрома от «Ак Барса» наставник коллектива Сергей Кривокрасов упрекнул некоторых подопечных в отсутствии должной самоотдачи. В свою очередь, генеральный директор клуба Кирилл Фастовский, по данным СМИ, устроил разнос в раздевалке. Однако «Сибирь» не теряет надежды оспорить вердикт лиги. Она подала апелляцию, которую совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрит уже 6 февраля.

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