Критика Ковальчука, контракт Ларионова, рекорды Гусева и санкции в отношении «Сибири»: главные события недели в КХЛ

«Локомотив» вернулся на первое место в таблице Западной конференции, а нападающий «Динамо» Никита Гусев достиг отметки в 70 очков в регулярном чемпионате КХЛ и переписал два достижения. Часть фанатов «Спартака» выступила с критикой в адрес Ильи Ковальчука, а «Торпедо» продлило контракт на три года с главным тренером Игорем Ларионовым. «Авангард» последовательно одолел две московские команды благодаря 70 сейвам Павла Хомченко, а «Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

Битва за лидерство на Западе

В Западной конференции сразу три команды ведут ожесточённую борьбу за первое место. А в лидеры опять выбился «Локомотив». Ярославцы после сенсационного домашнего поражения от «Витязя» одержали три победы подряд, в том числе оказались сильнее второго коллектива Востока «Авангарда». Зато пришлось помучиться в противостоянии с ещё одним аутсайдером. Железнодорожники дожали «Амур» лишь в овертайме.

Без неожиданной осечки не обошлось и «Динамо», которое отстаёт от подопечных Игоря Никитина на два очка. Оно на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» не справилось с «Нефтехимиком». Настоящий матч жизни выдал вратарь гостей Филипп Долганов, совершивший 49 сейвов. Достаточно курьёзным получился и гол Никиты Сетдикова, который позволил нижнекамцам сравнять счёт в начале второго периода. Он нанёс бейсбольный удар по летящей шайбе. Ещё одним секретом успеха стала образцовая дисциплина. Дружина Олега Леонтьева не допустила ни одного удаления и не позволила москвичам продемонстрировать фирменное большинство.

Следом бело-голубые реабилитировались перед болельщиками, дожав минское «Динамо». Фавориту не помешали даже травмы двух ведущих форвардов — Седрика Пакетта и Эрика О'Делла. Зато очередную потрясающую встречу провёл Никита Гусев, забивший сам и трижды ассистировавший партнёрам.

Это позволило ему укрепить лидерство в гонке бомбардиров с 70 очками. Более того, россиянин вполне способен побить личный рекорд (82), установленный в сезоне-2018/19. Пока же он переписал достижение Вадима Шипачёва по количеству очков в составе «Динамо» в отдельно взятой регулярке и стал первым хоккеистом в истории лиги, отдавшим 50 и более результативных пасов в двух розыгрышах.

Неожиданный переезд СКА на новую арену

Сенсационную осечку допустил и располагающийся на третьем месте в таблице конференции СКА. Петербуржцы также в родных стенах в овертайме проиграли тем же минчанам. В концовке гости воспользовались удалением Александра Никишина за подножку. Причём решающий бросок Сэм Энас нанёс за секунду до сирены.

Но даже больше местные любители хоккея обсуждали грядущий переезд на «СКА Арену». Она открыла двери в декабре во время Матча звёзд КХЛ и за два дня приняла более 40 тыс. зрителей. Но Роман Ротенберг прямо давал понять: команда хочет завершить сезон на обжитом стадионе.

«Потому что здесь всё родное, это наше преимущество домашнего льда. Чтобы побеждать, нам нужно иметь собственную площадку. Это надо с начала сезона заезжать, проводить сборы и турниры. Здесь, в «Ледовом», каждый миллиметр льда свой», — объяснил он.

Да и билеты до конца регулярки продавались именно туда. Тем неожиданнее оказалась информация, что коллектив 11 февраля примет на новострое «Сочи» и сыграет там все оставшиеся до плей-офф домашние встречи. А людям, которые уже приобрели проходки на прежнюю арену, вернут деньги. Владельцы абонементов сохранят свои места.

Если наставника возможность отправиться на «СКА Арену» не слишком порадовала, то хоккеисты находятся в предвкушении.

«Надо поскорее там освоиться и сделать её домашней. Хочется уже в этом году выиграть там трофеи. Уверен, нахлынут хорошие воспоминания, когда будем собираться переезжать», — заявил нападающий Василий Глотов.

Спасительный бросок Ковальчука и три промаха в серии буллитов

Илью Ковальчука смело можно назвать одной из самых обсуждаемых персон КХЛ. Осенью все гадали, подпишет ли ветеран контракт со «Спартаком». Потом радовались его возвращению. Однако от любви до ненависти оказался один шаг. Приход нападающего совпал с жёстким спадом красно-белых и чередой травм. Пока они с именитым новичком в составе выиграли лишь дважды.

А после двух подряд разгромных поражений от СКА и «Металлурга» не выдержали нервы у фанатов. Объединение «Ультра» в своих социальных сетях выступило с обращением, в котором упрекнуло форварда в слабой игре. Также ему припомнили выступление за «Ак Барс» во время локаута в НХЛ в 2004-м и периоды в СКА и «Авангарде».

«В 40 лет, оказавшись никому не нужным ни в новой, ни в прежней роли, блудный сын решил вернуться в клуб, предоставивший дорогу в большой спорт», — посетовали болельщики.

В ответ атлет пообещал в ближайшее время пообщаться с ними и обсудить сложившуюся ситуацию. Перед противостоянием с «Ак Барсом» в Казани долгожданная беседа между хоккеистами москвичей, главным тренером Алексеем Жамновым и фанатами состоялась. Некоторые из них посетовали, что ситуацию вокруг Ковальчука больше раздули СМИ.

Сам Илья сделал на льду всё, чтобы к нему не возникло претензий. Он провёл на площадке почти 20 минут и мощным щелчком восстановил равновесие ровно за 100 секунд до конца основного времени. Единственной ложкой дёгтя стали три не реализованные им попытки в серии буллитов. В итоге «лотерея» растянулась аж на 26 бросков, только два из которых оказались точными. А победу казанцам принёс опытный Шипачёв. Ковальчук же сразу после встречи обратился к поклонникам со словами благодарности.

«Очень важно слышать, что вы неравнодушны, вам не всё равно, вы с командой в любой момент. Поэтому мы со своей стороны обещаем сделать всё возможное, чтобы начать радовать наших любимых болельщиков как можно скорее», — заявил он.

Девять голов «Торпедо» и «Металлурга» за период

Между тем «Торпедо» договорилось о продлении контракта с Игорем Ларионовым сразу на три года. Специалист возглавил нижегородцев в 2022-м и с ходу сумел вывести их во второй раунд Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне они продолжают радовать атакующим зрелищным хоккеем и в определённый период даже были близки к тому, чтобы возглавить Западную конференцию. Генеральный директор клуба Александр Харламов назвал пролонгацию соглашения с тренером одной из приоритетных задач.

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«Тот вектор развития, который мы выбрали, определённо пришёлся по душе болельщикам. И внимание к клубу вкупе с результатами, а также открытием и развитием новых игроков говорит само за себя», — заявил функционер.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин порадовался тому факту, что автозаводцы превратились в один из самых популярных коллективов страны.

Важно, что «Торпедо», в отличие от «Спартака», сумело быстро прийти в себя и одержало две важнейшие победы. Сперва в потрясающем поединке удалось дома сломить сопротивление «Металлурга». Поначалу ничто не предвещало для магнитогорцев беды, ведь они умудрились на старте второго периода дважды за 43 секунды отличиться в меньшинстве.

Однако хозяева не только не сломались, но и произвели фурор. Чуть больше чем за восемь минут они шесть раз огорчили оппонентов. После четвёртого гола Илью Набокова заменил Никита Подскребалин, но быстро пропустил три и отправился обратно на скамейку. А незадолго до перерыва Владислав Ерёменко сократил отставание. Таким образом, оппоненты установили рекорд результативности КХЛ за один период — девять шайб. В заключительном отрезке они лишь по разу огорчили друг друга.

Проявить характер подопечным Ларионова пришлось и в противостоянии с ЦСКА, в ходе которого они тоже уступали со счётом 0:2. Но точные броски Максима Летунова и Игоря Ларионова — младшего позволили восстановить равновесие, а в овертайме судьбоносным оказался щелчок Денниса Яна.

Вторая голевая передача Набокова и первая драка Юрова

На магнитогорцах фиаско в Нижнем Новгороде негативно не отразилось. Следом в родных стенах они одолели «Адмирал» и «Северсталь» и продолжают лидировать на Востоке. И если владивостокцы навязать борьбу фавориту не сумели, то набравшие отличный ход в 2024-м череповчане дали ему бой.

На 19-й минуте Павел Акользин открыл счёт, но сразу после перерыва отличился Руслан Абросимов. Однако ещё во втором периоде отметились Данила Юров и Даниил Вовченко. Любопытно, что результативную передачу на фактически победную шайбу отдал Набоков, проваливший встречу с «Торпедо». В большинстве он выбросил снаряд от собственных ворот вперёд точно на Никиту Гребёнкина. Тот эффектно убрал опекуна на замахе и отдал пас под бросок партнёру. Для голкипера же данный ассист оказался вторым в текущем розыгрыше КХЛ. Ранее он отметился в матче с «Авангардом».

«Думаю, он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление. Скауты должны посмотреть данный эпизод в полной красе», — пошутил Андрей Разин после финальной сирены.

В центре внимания оказался и Юров. Он не только огорчил Александра Самойлова, но и умудрился подраться с Андреем Чуркиным. Началось всё с того, что защитник на своей половине грубо атаковал Никиту Михайлиса. В ответ нападающий, не обладающий выдающимися антропометрическими данными, набросился на визави с кулаками. За это он получил десятиминутное удаление. А на следующий день лига вдобавок оштрафовала зачинщика. Но он признался, что не мог поступить иначе.

«Может быть, хоккеист «Северстали» и не хотел драться, но всё равно за такой поступок он должен был ответить. Видно было, что поначалу он просто стоял. Это моя первая драка в карьере. Я не большой мастер в таких делах», — заявил он.

Находка «Авангарда» на последнем рубеже

Между тем «Авангард», потерпевший в 2024-м всего два поражения, продолжает преследовать «Металлург». На прошлой неделе он достойно прошёл испытание грандами с Запада. Сперва омичи дома не оставили шансов ЦСКА. Армейцы провалили стартовый период, пропустив трижды. Преимущество хозяев могло быть крупнее, если бы Рид Буше реализовал буллит. Однако он потерял шайбу и со злости сломал клюшку о штангу. В дальнейшим москвичи владели инициативой и вели штурм чужих ворот, но выше всех похвал действовал Павел Хомченко, совершивший 39 сейвов.

Ситуация повторилась в выездном противостоянии со «Спартаком», в котором вратарь парировал 31 бросок и позволил затолкать шайбу в сетку с пятака только Егору Филину. А в концовке подопечные Михаила Кравца дожали соперников благодаря щелчкам Ивана Телегина и Буше.

И лишь встреча с «Локомотивом» не удалась. «Ястребы» пропустили четыре шайбы меньше чем за полчаса. А единственным светлым моментом для них стал 37-й гол Буше в регулярке. Но Хомченко всё равно неоднократно выручал партнёров.

Его действия на последнем рубеже стали открытием, ведь он пополнил состав коллектива только в ноябре в результате обмена Василия Демченко в «Адмирал». Новичок не сразу заслужил доверие, но в новом году штаб сделал ставку на него и не ошибся. Павел во всех матчах совершал 30 и более сейвов и позволил огорчить себя только девять раз.

Четыре технических поражения «Сибири»

Если на западе де-факто известны почти все команды, которые весной сразятся за Кубок Гагарина, то на востоке борьба за последние места в плей-офф обострилась до предела. Виной всему суровое наказание «Сибири» КХЛ. Ей присудили технические поражения в матчах с Авангардом», «Автомобилистом» и сразу в двух — с «Барысом». В результате вполне реальные шансы на попадание в топ-8 теперь имеют «Нефтехимик» и «Амур».

Причиной всему выход на лёд Фёдора Гордеева и нарушение лимита на легионеров — появление на площадке сразу четырёх иностранцев. Защитник родился в Омске и занимался в системе «Авангарда». Однако в детстве он вместе с родителями уехал в Канаду, где и начал карьеру. При этом у молодого человека остался паспорт РФ. Но в лиге посчитали, что он не имеет права выступать за отечественные сборные, а следовательно, является легионером.

В клубе данный вердикт сочли несправедливым. В соответствующем заявлении говорится, что атлет изначально позиционировался как гражданин России с российским «спортивным гражданством». Вопросы у «Сибири» вызвал и тот факт, что разбирательства стартовали только сейчас, хотя первое нарушение имело место ещё в сентябре.

В сложившейся ситуации оппонентов неожиданно поддержал наставник нижнекамцев Олег Леонтьев, чьи подопечные оказались в выигрыше и поднялись на восьмую строчку.

«Согласно правилам и регламенту, поступили правильно. Но по-человечески надо каждый вопрос рассматривать отдельно. Я считаю, что можно было решить его по-другому», — посетовал специалист.