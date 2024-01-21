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«Ак Барс» победил «Спартак» в серии буллитов

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Хоккеисты «Ак Барса» нанесли поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» победил «Спартак» в серии буллитов
  • РИА Новости

Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

У победителей в основное время отличились Дмитрий Кагарлицкий (пятая минута), Артём Лукоянов (19-я) и Илья Сафонов (44-я). Победный буллит реализовал Вадим Шипачёв.

У гостей дубль оформил Максим Цыплаков (первая и 11-я), также отличился Илья Ковальчук (59-я).

Московский клуб упустил шанс досрочно выйти в плей-офф КХЛ по итогам этого матча. Красно-белые (70 очков) идут на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» набрал 64 очка и поднялся на шестую строчку на Востоке.

Ранее «Локомотив» на своём льду победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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