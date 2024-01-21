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Дубль Чеховича помог «Локомотиву» победить «Авангард»

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«Локомотив» на своём льду победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Чеховича помог «Локомотиву» победить «Авангард»
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе железнодорожников дубль оформил Иван Чехович (37-я, 58-я минуты), также отличились Павел Красковский (31-я) и Рушан Рафиков (59-я). У омской команды забросил Рид Буше (44-я).

«Локомотив» с 76 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» (75) — второй на Востоке.

Ранее капитан казанского «Ак Барса» Александр Радулов покинул лёд после столкновения в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

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