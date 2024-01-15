Лидерство «Динамо», провалы «Торпедо», сухари Билялова и гражданство для Лайпсика: главные события недели в КХЛ

Московское «Динамо» одержало пять побед в новом году и поднялось на первое место в таблице Западной конференции КХЛ, а «Металлург» сломил сопротивление «Локомотива» и «Спартака». Красно-белые потерпели уже шесть поражений подряд, а «Торпедо» пропустило 13 шайб за две встречи в Москве. Тимур Билялов дважды сыграл на ноль и помог «Ак Барсу» одолеть «Барыс» и «Нефтехимик», а главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец примирился с судьёй Денисом Наумовым. Нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство, а CAS зарегистрировал жалобу ЦСКА на запрет трансферов из-за заявки на сезон Ивана Федотова.

Преображение «Динамо» после Нового года

Смена лидера в Западной конференции КХЛ происходит каждую неделю. В начале года на первое место поднялся «Локомотив», однако продержался на вершине недолго. Вскоре его сменило московское «Динамо», на старте 2024-го не знающее поражений.

Подопечные Алексея Кудашова одержали пять побед подряд. Причём взяли верх не только над уступающими в классе соперниками, но и над прямыми конкурентами. Например, удалось за три дня последовательно одолеть ЦСКА и «Торпедо». В обоих случаях бело-голубые мощно провели стартовый отрезок. В дерби отличились Егор Римашевский и Никита Гусев. Армейцы в концовке сократили отставание до минимума, но Седрик Пакетт поставил точку щелчком в пустые ворота — 4:2.

Затем столичный коллектив в домашних стенах не оставил шансов «Торпедо», буквально сметя оппонента. Уже в дебюте гости пропустили трижды за 2,5 минуты, и Игорю Ларионову пришлось менять Ивана Кульбакова на Адама Гуску. Но и словак в итоге получил столько же «пробоин». А главными героями стали оформивший дебютный хет-трик в КХЛ Пакетт и трижды ассистировавший партнёрам Гусев.

Лидерство «Динамо» не должно удивлять, ведь оно обладает одним из сильнейших составов в лиге. Особенно мощно смотрится ведущее атакующее звено Гусев — Пакетт — Джордан Уил. Они забросили 55 шайб на троих и уступают только Риду Буше — Владимиру Ткачёву — Райану Спунеру из «Авангарда» (68). При этом лучшим снайпером бело-голубых является Эрик О'Делл (21 гол).

Вдобавок почувствовал уверенность в себе Гусев, который в последних пяти встречах набрал 14 (3 + 11) очков. Это позволило ему с 48 ассистами уже сравняться с обладателем клубного рекорда по числу результативных передач в регулярке Вадимом Шипачёвым и возглавить гонку бомбардиров турнира. Особенно хорош форвард в большинстве, где регулярно помогает товарищам забивать. В результате бело-голубые с процентом реализации лишнего в 32,8% — с большим отрывом лучшие в лиге.

Нельзя не отметить и Максима Моторыгина. В начале сезона Кудашов достаточно дозированно предоставлял 21-летнему дебютанту практику, но в январе окончательно сделал на него ставку, поскольку конкуренты ошибались. В 2024-м хоккеист провёл все пять матчей и пропустил только семь шайб. При этом в некоторых встречах он тащил партнёров, например, в дерби с ЦСКА отразил 39 бросков.

Шесть поражений «Спартака» подряд

А вот «Спартак», напротив, находится в кризисе. Если поражения в дерби от ЦСКА и «Динамо» в каком-то смысле получились нелогичными, то далее последовали ещё более неприятные осечки. Сперва красно-белые не справились с минским «Динамо», забросив шайбу престижа лишь за пять секунд до финальной сирены.

Затем они дома уступили СКА и «Металлургу». Парадоксально, но в обоих матчах хозяева, если верить статистике, тоже смотрелись не хуже конкурентов. Например, они незначительно уступили петербуржцам по числу бросков — 41:44. Но всё решил провал во втором периоде, когда подопечные Алексея Жамнова пропустили четырежды за 4,5 минуты. Болельщикам оставалось порадоваться третьему голу после возобновления карьеры Ильи Ковальчука, который попутно установил два статистических достижения — набрал 400-е очко в КХЛ и забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России.

Ситуация в точности повторилась в поединке с магнитогорцами. Более того, столичный коллектив в стартовом отрезке перебросал соперника в два раза — 22:11, но не сумел пробить Илью Набокова. Зато после перерыва отличились Данила Юров, Денис Зернов и Даниил Вовченко. В заключительном периоде Николай Голдобин и Максим Цыплаков всё же огорчили Набокова, но гости ответили дублем Никиты Михайлиса и автоголом Егора Савикова (его записали на Юрова).

Жамнов одной из главных причин спада назвал тяжёлый календарь и длительные перелёты. Но куда больший удар по команде, которая ещё недавно лидировала в сводной таблице лиги, нанесли травмы. В частности, ощущается острая нехватка центральных нападающих. В ноябре повреждение получил Иван Морозов. Призванный заменить его в ведущем звене Михаил Мальцев сломал палец. Также в лазарет отправился Андрей Локтионов.

В довершение всех бед по ходу встречи с «лисами» досрочно покинул площадку Павел Порядин. В итоге тренерский штаб вынужден давать больше времени молодым. Однако наставник пообещал, что его подопечные сделают правильные выводы и «пошумят в плей-офф».

«Из этой ямы мы можем выбраться только сами, помощи ждать не от кого. Проанализируем нашу игру: что мы делаем неправильно, что делали верно до того. Паники у нас нет, создавать её не надо. Да, есть обстоятельства, травмы, но не следует делать на этом акцент. Иначе послужит оправданием», — объяснил он.

13 пропущенных шайб «Торпедо» за два матча

В похожую ситуацию угодило ещё недавно блиставшее «Торпедо». Лишившись одного из своих лидеров Василия Атанасова, нижегородцы резко сбавили ход. Вдобавок до сих пор не вернулся в строй другой ключевой нападающий Николай Коваленко. Но трудно объяснить два разгрома от ЦСКА и «Динамо» с общим счётом 3:13 исключительно сложностями в атаке. Не лучшим образом действовали и защитники, которые позволяли оппонентам спокойно расстреливать Кульбакова и Гуску.

Плюс в обоих противостояниях в столице коллектив провалил дебют. Армейцы забросили три шайбы к 12-й минуте, а бело-голубые — к пятой.

«Здесь целый комплекс вопросов, которые мы, тренерский штаб и хоккеисты, должны решить. Начинать с 0:3, 0:4 — не то, что мы хотим. Дело в ментальной подготовке», — сокрушался Игорь Ларионов.

В итоге ЦСКА одержал победу со счётом 7:2, а Сергей Плотников оформил хет-трик. Его партнёр по звену Андрей Светлаков набрал четыре очка (1 + 3). В составе бело-голубых же трижды отличился Пакетт. Единственным приятным моментом на минувшей неделе для автозаводцев стал обыгрыш другого «Динамо» — минского — благодаря 34 сейвам и шатауту Кульбакова.

Другие гранды, представляющие Запад, тоже не обошлись без осечек. «Локомотив» сенсационно уступил дома одной из слабейших команд лиги — «Витязю» (1:2). Настоящий матч жизни против ярославцев провёл Максим Дорожко, отразивший 43 щелчка. Даже обидно, что за 44 секунды до финальной сирены без матча на ноль его оставил Александр Полунин.

СКА на выезде не справился с «Северсталью». Результат мог быть иным, если бы Роман Ротенберг не затеял ротацию и не предоставил шанс резервистам. Проявил себя из них, пожалуй, только Артём Швец-Роговой, набравший первое очко в КХЛ за почти два года. А Арсений Грицюк оформил дубль и продлил собственную результативную серию до семи встреч.

Череповчан же остаётся похвалить, ведь они наряду с «Динамо» не знают осечек в новом году. Более того, «Северсталь» разжилась даже большим количеством очков, поскольку все пять побед одержала в основное время. Омрачил очередной успех лишь неприятный инцидент с участием одного из юных болельщиков. По ходу игры шайба попала ему в голову, после чего хоккеисты сигнализировали врачам скорой помощи о произошедшем. Получившему рассечение ребёнку экстренно оказали первую помощь.

Мощь «Металлурга»

Между тем, на Востоке по-прежнему нет равных «Металлургу». После неожиданного поражения от «Нефтехимика» магнитогорцы дали понять, что являются, возможно, главными претендентами на Кубок Гагарина, учитывая сложности других грандов.

В начале 2024-го они сломили сопротивление трёх мощных коллективов, представляющих Запад: СКА, «Локомотива» и «Спартака». И если победа в Санкт-Петербурге оставила некоторые вопросы, то двух других конкурентов подопечные Андрея Разина вынудили капитулировать за явным преимуществом.

О встрече с красно-белыми подробно рассказано выше. А чуть раньше же магнитогорцы расправилась с железнодорожниками на «Арене-Металлург». Во многом судьба матча была предопределена на старте, когда Егор Коробкин и Никита Гребёнкин последовательно огорчили Даниила Исаева. Гости, к их чести, не сдались, и несколько раз сокращали отставание, но тут же снова пропускали. Пять раз забить самому надёжному коллективу лиги — дорогого стоит.

Благодаря двум результативным встречам «Магнитка» вышла на второе место по количеству шайб в текущем сезоне (163). А лучшим бомбардиром команды с 36 очками является молодой Данила Юров, который при Илье Воробьёве получал недостаточно практики и даже намеревался уехать в Северную Америку. Полностью пришёлся ко двору и Игорь Гераськин. В «Авангарде» он не блистал, а в «Металлурге» сформировал блестящую связку с Гребёнкиным.

Примирение Кравеца и Антипова

В свою очередь, занимающий вторую сточку в таблице конференции «Авангард» без потерь прошёл вояж на Дальний Восток. Сначала омичи провели два матча с «Адмиралом» во Владивостоке, а затем столько же — с «Амуром» в Хабаровске. Лишь в первой игре с «моряками» они столкнулись с проблемами и не сумели дожать оппонента в основное время. Но в овертайме точку поставил оформивший дубль Буше.

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А стартовое противостояние с «тиграми» обернулось судейским скандалом с участием Дениса Наумова и Михаила Кравеца. К счастью, уже на следующий день состоялось их примирение. Перед началом игры рефери подъехал к тренеру, под руководством которого выступал почти 20 лет назад, и принёс извинения.

«Я вас уважал, уважаю и буду уважать. Я благодарен судьбе и Богу за всё, что вы сделали. Без обид», — сказал рефери специалисту.

Тот в ответ заверил, что не держит на него зла.

«Я просто давно знаю Дениса. Мы извинились друг перед другом. У всех разные характеры, поэтому главное — понимать, что это работа и уметь прощать», — сказал наставник.

К сожалению, эта встреча также не обошлась без выброса эмоций. Ещё на раскатке хоккеисты обеих команд едва не устроили массовую драку. В результате три спортсмена, принявших наиболее активное участие в потасовке: Артём Чмыхов, Марк Верба и Сергей Колесников были дисквалифицированы на одну встречу.

Чудеса Билялова на последнем рубеже

На Востоке также необходимо отметить потрясающую игру Тимура Билялова, который оформил два шатаута за шесть дней. Пусть «Ак Барс» не может похвастать стабильностью и располагается лишь на седьмой строчке в конференции, надёжность первого номера позволяет не выпадать из зоны плей-офф.

Особенно примечательной получилась встреча с «Барысом», в которой голкипер не пропустил ни в основное время, ни в овертайме, ни в серии буллитов. Понятно, что казанцы владели инициативой, но Билялов был хорош на последнем рубеже и совершил 21 сейв. А в «лотерее» он парировал четыре попытки и помог команде дожать аутсайдера.

Повторилась ситуация в дерби с «Нефтехимиком». Только на этот раз дружина Зинэтулы Билялетдинова открыла счёт на третьей минуте и удержала минимальное преимущество благодаря 29 спасениям Билялова.

Теперь воспитанник клуба уверенно лидирует по количеству шатаутов в текущем сезоне. В его активе шесть сухарей, тогда как у ближайших преследователей — по четыре. Также он располагается на второй позиции по проценту отражённых бросков (93,6%), немного уступая Александру Самонову, и входит в топ-4 по коэффициенту надёжности.

Тяжбы по Федотову

Между тем, продолжаются судебные тяжбы с участием вратаря Ивана Федотова. В августе IIHF наложила на него четырёхмесячную дисквалификацию, а ЦСКА запретила проводить трансферы год. Однако атлет всё равно регулярно выходит на лёд.

ФХР в ответ направила апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Теперь дело дошло до CAS. В пресс-службе организации подтвердили подачу апелляции москвичами на запрет трансферов. В свою очередь, в IIHF призвали отечественный коллектив соблюдать решения организации.

«Международная федерация всегда уважала российские сборные. Но в деле Федотова мы хотели бы получить такое же уважение в ответ. Примите правила», — приводит слова президента IIHF Люка Тардиффа «Матч ТВ».

Лайпсик получил российское гражданство

Состоялось на прошлой неделе и более приятное событие — российский паспорт получил нападающий СКА Брендан Лайпсик. Он стал обладателем гражданства после публикации соответствующего указа президента страны Владимира Путина.

Ротенберг поздравил подопечного и отметил, что вся его семья сейчас живёт в Санкт-Петербурге и связывает своё будущее исключительно с Россией. Кроме того, по словам наставника, форвард даже готов выступать за национальную команду. Не скрывал эмоций и сам уроженец Канады.

«Мне действительно нравится русская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру Санкт-Петербурга, в частности — Эрмитаж и другие музеи. Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в России», — признался он.

В подтверждение своих слов спортсмен даже прочитал одно из стихотворений Александра Пушкина. А в социальных сетях СКА болельщикам в шутку предложили выбрать атлету новое имя — Борис Лайпсиков, Бронислав Лапкин или Богдан Липовецкий.