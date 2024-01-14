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«Спартак» проиграл «Металлургу» и продлил серию поражений в КХЛ до шести матчей

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Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» проиграл «Металлургу» и продлил серию поражений в КХЛ до шести матчей
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:6.

В составе победителей дубли оформили Никита Михайлис (44-я минута, 49-я) и Данила Юров (23-я, 58-я), также по шайбе забросили Денис Зернов (26-я) и Даниил Вовченко (31-я). У красно‑белых отличились Николай Голдобин (48-я) и Максим Цыплаков (60-я).

Для «Спартака» поражение стало шестым кряду. Столичный клуб с 67 очками занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (74) лидирует на Востоке.

Ранее защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Зубарев объявил о завершении профессиональной карьеры.

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