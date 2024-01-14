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Защитник Зубарев объявил о завершении игровой карьеры

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Защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Зубарев объявил о завершении профессиональной карьеры.
Защитник Зубарев объявил о завершении игровой карьеры
  • Gettyimages.ru

«На сезон предложений из КХЛ не было, были из ВХЛ, но я посчитал, что не нужно. Сейчас я могу успокоиться, что эта неопределённость наконец-то ушла. Карьера моя, я считаю, была неплохая. Спасибо всем», — написал хоккеист в соцсетях.

В нынешнем сезоне Зубарев не выступал ни за одну команду. Свой последний матч он провёл в сезоне-2021/2022 за «Салават Юлаев», который уступил «Трактору» в плей-офф.

Всего в КХЛ Зубарев провёл 666 матчей, в которых набрал 131 очко (34 + 97).

Ранее сообщалось, что три игрока дисквалифицированы за стычку на разминке до матча «Амур» — «Авангард».

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