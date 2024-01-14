Ларионов рассказал, что не видит души в игре хоккеистов «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов признался, что его подопечным не хватает ментальной подготовки к играм регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«К матчам — нужно быть готовым, что с самого начала игры соперник заряжен. В этом плане у нас есть большая пища для размышлений, меня это настораживает. Нужно глубоко покопаться в своих резервах, посмотреть, что происходит внутри команды», — цитирует Ларионова ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион признался, что у него была надежда на спасение матча с московским «Динамо».

«После 0:3 я считал, что мы вернулись в игру, играли неплохо и могли забить. Но, к сожалению, этого не произошло. Пока говорить о целостности не приходится. Мы увидели фрагменты игры, но души команды, которая присуща, пока, к сожалению, не видно», — заключил Ларионов.

Игра в Москве завершилась со счётом 6:1 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Седрик Пакетт, оформивший хет-трик.

«Торпедо» с 61 очком занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 72 очка и занимает первое место.

Ранее сообщалось, что «Лада» победила «Автомобилист».