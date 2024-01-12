«Рот свой закрой»: судья нахамил главному тренеру «Авангарда» во время матча КХЛ

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» произошёл словесный конфликт с участием одного из судей встречи Дениса Наумова. Наставник омичей Михаил Кравец задал арбитру вопрос и в ответ услышал неприятную фразу с нецензурным словом. На пресс-конференции тренер вспомнил, что рефери, будучи хоккеистом, выступал под его руководством в «Спартаке» из Санкт-Петербурга около 20 лет назад, и предположил, что тот до сих пор держит обиду за недостаток игровой практики. А главный арбитр лиги Алексей Анисимов принёс извинения специалисту и пообещал наказать подопечного.

Нынешний сезон КХЛ получается богатым на судейские скандалы. Очередной эпизод произошёл в матче между «Амуром» и «Авангардом». Причём речь идёт не о спорном решении арбитра, а о некрасивом поведении по отношению к одному из тренеров.

Прямо по ходу встречи наставник омичей Михаил Кравец попытался обсудить с рефери один из моментов, но не получил ответа. А после очередного вопроса главный судья матча Денис Наумов бросил ему: «Рот свой закрой». Реакция специалиста оказалась красноречивой. Он лишь растерянно развёл руками, не понимая, как себя вести. Словно в ступоре находились и хоккеисты.

Арбитр же на этом не остановился и повторил свою фразу, добавив к ней нецензурное слово. Затем рулевой гостей попытался обратиться с жалобой к рефери Евгению Ромасько. Эпизод мог пройти незамеченным, но попал на видеотрансляцию.

Эта ситуация не помешала одной из сильнейших дружин Восточной конференции одержать важную победу со счётом 3:2. А у Кравеца на пресс-конференции не могли не спросить о произошедшем. Выяснилось, что его пути с арбитром пересекались ещё 20 лет назад.

«У меня нет лишних 300 тыс., извини. Поэтому всё на совести судей. К сожалению, этот человек — мой воспитанник и выступал в моей команде. Я достаточно хорошо к нему относился, но, видимо, где-то не давал играть. Может, он по-прежнему обижен», — рассказал специалист.

Наумов является воспитанником «Лады», но в основу тольяттинцев он пробиться не сумел. В начале нулевых он защищал цвета «Спартака» из Санкт-Петербурга в ВХЛ, где и выступал под руководством Михаила Кравеца. Однако в 23 года он завершил карьеру и пошёл в судейство.

Между тем в КХЛ оперативно отреагировали на инцидент. Главный арбитр лиги Алексей Анисимов пообещал подвергнуть подчинённого дисциплинарным санкциям.

«Континентальная хоккейная лига в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение рефери в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу», — заявил функционер.

По информации СМИ, одним из вариантов наказания будет штраф 200—300 тыс. рублей.

Самое любопытное, что волей календаря 13 января хабаровчане и омичи встретятся снова, а Наумов, если верить источнику, опять отработает на противостоянии, поскольку оперативно найти ему замену и отправить рефери на Дальний Восток за столь короткий временной отрезок почти невозможно.

Удивляет и то, что в подобный скандал угодил судья, который давно обслуживает матчи КХЛ. Уроженец Тольятти трудится в лиге ещё с дебютного розыгрыша сезона-2008/09. Сначала он исполнял обязанности линейного, а потом стал главным арбитром.

И руководство предоставляет 41-летнему специалисту немало практики. Например, в текущем сезоне он отработал на 45 поединках, среди которых столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком». А прошлой весной ему доверили первое противостояние финала Кубка Гагарина между московскими армейцами и «Ак Барсом».

«Отсудить даже одну решающую игру — уже хороший результат. Среди рефери очень высокая конкуренция. Спасибо руководству за доверие. В следующем сезоне постараюсь не опустить планку и даже её поднять», — обещал Наумов в интервью.

Он даже был номинирован на премию «Золотой свисток» как лучший среди коллег по итогам минувшего сезона. Но победу одержал Алексей Белов.

В мире отечественного хоккея поведение Наумова во время матча в Хабаровске в основном восприняли в штыки. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников указал на низкий уровень культуры мужчины.

«Проблема судейства куда более широкая. Рыба гниёт с головы. Далеко не первый раз работа рефери вызывает такой негатив. А ещё больше возмущает, как их защищают, отмазывают. Это нормально — заступаться за своих подопечных, но не до такой степени. Менять надо всех, и как можно быстрее. Есть люди, способные привести судейство в порядок. Много специалистов из старой когорты. Требуется срочно что-то предпринимать, поскольку становится хуже и хуже. И это не только моё мнение», — цитирует Кожевникова «Р-Спорт».

Бывший главный арбитр лиги Владимир Плющев также обратил внимание на системность происходящего.

«Есть моменты, когда рефери принимают решения, неадекватные по отношению к игре. Но если раньше на это никто никогда не реагировал, то сейчас всё доходит до скандала. Вопросы возникали и прежде. Просто думали, что это решится. Вердикты по судьям нужно было выносить гораздо раньше. А то всё обострилось до такой степени, что выходит за рамки этики и поведения», — посетовал Плющев.

А вот комментатор и ведущий программы «Судейская» Владимир Гучек, напротив, заступился за Наумова. По его мнению, рефери, безусловно, обязан был вести себя иначе и не давать волю эмоциям. Вместе с тем журналист предположил, что Кравецу досталось не на пустом месте.

«Арбитр неспроста это сказал. Уверен, была реакция на слова, произнесённые главным тренером «Авангарда». Но одно высказывание попало на камеру, а другое — нет. Ещё раз повторю, что не оправдываю Дениса, он сам прекрасно знает, что неправ. Но его поведение я понимаю. Наумов — опытный судья, и он просто на что‑то среагировал», — цитирует комментатора «Матч ТВ».