КХЛ накажет арбитра матча «Амур» — «Авангард» за оскорбление тренера

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов заявил, что рефери матча между хабаровским «Амуром» и «Авангардом» Денис Наумов проявил неуважение к главному тренеру омской команды Михаилу Кравцу.

«КХЛ в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра матча. Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошёл 12 января в Хабаровске. По ходу матча Наумов оскорбил Кравца. Судья вступил в диалог с главным тренером и с использованием нецензурного выражения сказал ему «закрыть рот».

Игра завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» уступил «Трактору» и прервал серию из четырёх побед в КХЛ.