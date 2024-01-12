RT в Telegram
Подпишись

КХЛ накажет арбитра матча «Амур» — «Авангард» за оскорбление тренера

Короткая ссылка
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов заявил, что рефери матча между хабаровским «Амуром» и «Авангардом» Денис Наумов проявил неуважение к главному тренеру омской команды Михаилу Кравцу.
КХЛ накажет арбитра матча «Амур» — «Авангард» за оскорбление тренера
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«КХЛ в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра матча. Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошёл 12 января в Хабаровске. По ходу матча Наумов оскорбил Кравца. Судья вступил в диалог с главным тренером и с использованием нецензурного выражения сказал ему «закрыть рот».

Игра завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» уступил «Трактору» и прервал серию из четырёх побед в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить