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«Ак Барс» уступил «Трактору» и прервал серию из четырёх побед в КХЛ 

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Челябинский «Трактор» на своём льду нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» уступил «Трактору» и прервал серию из четырёх побед в КХЛ 
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды с Урала.

В составе победителей шайбы забросили Егор Попов (12-я минута), Данил Юртайкин (20-я) и Виталий Кравцов (28-я). У проигравших отличился Дмитрий Кагарлицкий (14-я).

«Трактор» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (58) — седьмое.

Ранее стало известно, что «Авангард» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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