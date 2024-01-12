«Ак Барс» уступил «Трактору» и прервал серию из четырёх побед в КХЛ 

Челябинский «Трактор» на своём льду нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды с Урала.

В составе победителей шайбы забросили Егор Попов (12-я минута), Данил Юртайкин (20-я) и Виталий Кравцов (28-я). У проигравших отличился Дмитрий Кагарлицкий (14-я).

«Трактор» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (58) — седьмое.

Ранее стало известно, что «Авангард» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.