Взлёт «Локомотива», поражения «Спартака» в дерби, травма Атанасова и достижение Радулова: главные события недели в КХЛ

«Локомотив» потерпел лишь одно поражение в последних восьми матчах и поднялся на вершину Западной конференции, а «Салават Юлаев» и ЦСКА ни разу не уступили в новом году. «Спартак» проиграл в двух московских дерби подряд, а СКА дома не справился с «Металлургом», хотя нанёс 44 броска по воротам Ильи Набокова. Василий Атанасов избежал разрыва крестообразных связок колена, а Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю КХЛ.

Новый лидер на Западе

На Западе после Нового года произошла долгожданная смена лидера. «Локомотив» на протяжении всего сезона находился на подступах к вершине, а в декабре вовсе набрал потрясающую форму. В последних восьми матчах он потерпел всего одно сенсационное поражение от аутсайдера «Барыса» в серии буллитов и, воспользовавшись осечками соперников, поднялся на первое место в таблице конференции.

Причём железнодорожники отбирали очки у прямых конкурентов. Например, они забросили пять шайб в ворота мощного «Торпедо». Затем удалось одолеть «Динамо» благодаря дублю Александра Полунина. Наконец, уже в 2024-м подопечные Игоря Никитина на выезде одержали волевую победу над СКА — 2:1.

Главный секрет успеха ярославцев заключается в надёжной обороне. Они с отрывом пропустили меньше всех шайб в лиге — 89. У ближайшего преследователя «Салавата Юлаева» — 100. Также команда делит лидерство по числу встреч на «ноль» — шесть. При этом по количеству голов (122) она располагается только на 13 месте. А в активе лучшего её снайпера Максима Шалунова значится всего 15 шайб. Однако наставник не стесняется приверженности защите.

«Не знаю, как другие, но мы играем в тот хоккей, в который верим. Делаем то, что умеем», — объяснил тренер.

Хорошие показатели «Локо» во многом связаны и с потрясающими действиями Даниила Исаева на последнем рубеже. Например, он входит в топ-5 среди коллег в текущем сезоне по проценту отражённых бросков — 93,4%, а по коэффициенту надёжности (1,71) лидирует. В отдельных противостояниях Даниил едва ли не в одиночку вытаскивает партнёров, как, например, в упомянутом поединке с «Динамо», где совершил 41 сейв.

Осечки «Спартака» и СКА

А вот «Спартак», напротив, угодил в небольшой кризис, потерпев три поражения подряд. Однако все их можно назвать нелогичными. Осечка в выездном матче с безнадёжным «Витязем» вовсе сродни несчастному случаю. Москвичи вели к 25-й минуте со счётом 4:1, но позволили дружине из Московской области восстановить равновесие, а затем и поставить точку за 34 секунды до конца овертайма.

Вслед за этим красно-белые уступили в двух столичных дерби за три дня. Но опять же, в обоих они вправе были рассчитывать на лучший результат. В противостоянии с ЦСКА напомнил о себе Иван Федотов, парировавший 32 щелчка и позволивший отличиться только Павлу Порядину в конце второго периода.

Армейцы же воспользовались своими шансами в контратаках. Плюс кураж поймал Владислав Каменев. Нападающий не только оформил дубль, но и ассистировал Михаилу Григоренко. Таким образом, «Спартак» уступил принципиальному оппоненту в третий раз в текущем розыгрыше КХЛ.

Следом коллектив Алексея Жамнова провёл яркую встречу с «Динамо». Любопытно, что соперники опять не смогли определить сильнейшего в основное время. Но если в предыдущей хоккеисты забросили 15 шайб, то в отчётной — всего пять. Болельщики всё равно получили удовольствие. Дубль Эрика О'Делла позволил подопечным Алексея Кудашова обеспечить себе комфортное преимущество. Однако в заключительном отрезке гости воспользовались ненужными удалениями визави, и точные броски Порядина и Николая Голдобина помогли им спастись. А вернувшийся в строй Илья Ковальчук отметился результативной передачей и набрал третье очко (2 + 1) после возобновления карьеры.

В овертайме всё решила грубейшая ошибка до того практически безупречного Дмитрия Николаева. Он выкатился к борту и с неудобной руки выполнил передачу прямо на Андрея Миронова. В результате хозяева разыграли быструю комбинацию, и Седрик Пакетт завершил игру. Несмотря на произошедшее, Жамнов вступился за вратаря и посетовал, что тот просто соскучился по хоккею и немного заигрался.

Не лучшим образом начал год и СКА, с одинаковым счётом 1:2 уступивший в домашних стенах «Локомотиву» и «Металлургу». Но говорить о какой-то системе неудач также не приходится, поскольку петербуржцы вполне могли взять верх. Например, «Магнитку» они значительно перебросали — 44:32, но пропустили решающую шайбу в овертайме.

Возрождение ЦСКА

Зато пришёл в себя ЦСКА. В конце декабря армейцы угодили в очередное пике и едва не опустились на седьмую строчку Западной конференции. Мало кто в начале сезона мог представить, что действующий обладатель Кубка Гагарина будет выглядеть столь невзрачно.

Однако в сложный момент москвичи выдали серию из трёх домашних побед. Помимо «Спартака» удалось огорчить «Северсталь» и «Куньлунь». Правда, в последнем поединке не обошлось без ложки дёгтя. Красно-синие обеспечили себе комфортный перевес в три шайбы, но в концовке позволили китайской дружине сократить отставание до минимума.

Также по теме Голы Ковальчука, кризис ЦСКА, «ленинградская тики-така», тройной обмен с участием Жафярова: главные события недели в КХЛ Илья Ковальчук отметился голами в двух первых матчах за «Спартак», а СКА нанёс 66 бросков по воротам «Сочи» и установил новый рекорд...

В остальном плюсы перевешивают. Федотов в двух матчах на указанном отрезке пропустил всего по одному разу. Пришли в себя и ведущие нападающие, которые до того не радовали. Григоренко в каждой из встреч набрал по два очка. Не отстаёт от него Каменев. А Константин Окулов в игре с аутсайдером оформил дубль и ассистировал Григоренко.

Столь же удачно начала год на Западе «Северсталь». Череповчане последовательно не оставили шансов «Амуру», «Витязю» и «Сочи» и приблизились к попаданию в плей-офф.

Вполне вероятно, команде Андрея Козырева пришлось бы решать иные задачи, если бы не Кирилл Пилипенко. В гонке снайперов он с 25 голами уступает только Риду Буше (34) и Голдобину (29). Попутно спортсмен побил рекорд клуба по числу шайб в регулярке, установленный ещё Вадимом Шипачёвым. Кроме того, форвард 22 раза ассистировал партнёрам. Другой нападающий Никита Коростелёв, перешедший осенью из «Металлурга», не блещет подобной результативностью, зато привлёк внимание Романа Ротенберга и в составе сборной «России 25» завоевал Кубок Первого канала.

Тяжёлые победы «Металлурга»

На Востоке равных по-прежнему нет «Металлургу». При этом магнитогорцы в 2024-м столкнулись со сложностями даже в противостояниях с аутсайдерами. А ведь 2023-й удалось завершить на мажорной ноте. После неожиданного разгрома от «Лады» подопечные Андрея Разина не оставили шансов «Ак Барсу» благодаря хет-трику Даниила Вовченко, а также расправились с «Куньлунем».

А вот все матчи в новом году получились непростыми и дошли до овертайма. Для начала «Магнитка» едва сенсационно не уступила «Сочи» на выезде. После стартового периода южане вели — 2:0. Но во втором фаворит сравнял счёт, а в овертайме точку поставил Денис Зернов. Наставник гостей даже посетовал, что его подопечные, видимо, не отошли от праздников.

Затем они вовсе не справились с «Нефтехимиком». Однако в Рождество удалось взять верх над СКА в Санкт-Петербурге. Как уже говорилось, хозяева имели преимущество по количеству бросков, но выше всяких похвал действовал молодой Илья Набоков, совершивший 43 сейва и едва не установивший личный рекорд. Причём огорчить его уже на десятой минуте удалось Ивану Зинченко. Но Робин Пресс восстановил статус-кво на 45-й.

А вот решающий гол Игоря Гераськина вызвал серьёзные вопросы у петербуржцев. Убегая в контратаку, форвард зацепил Артёма Сергеева, и тот упал и не смог продолжить участие в эпизоде. В результате нападающий спокойно открылся под пас Данилы Юрова и нанёс точный щелчок. К слову для него данная шайба стала дебютной после перехода в коллектив.

«Когда ребята играют, всё должно быть по правилам. Для этого они и существуют. Даже во дворе есть правила, когда несправедливость всегда наказывается», — не сдерживал эмоции после финальной сирены Ротенберг.

Возвращение Ткачёва

Небольшой спад случился и у «Авангарда». Во многом он оказался связан с болезнью Владимира Ткачёва. Один из лучших бомбардиров лиги пропустил четыре встречи в конце декабря-начале января. В них омичи с трудом дожали «Сибирь» в овертайме, одержали сложную победу над «Ладой», крупно уступили «Барысу» и, наконец, дома не справились с «Салаватом Юлаевым». Показательно, суммарно на данном отрезке «ястребы» забросили всего восемь шайб.

Михаил Кравец с помощниками пробовали разные варианты. Сперва в ведущее звено к Риду Буше и Райану Спунеру определили Валентина Пьянова. Затем его место занял новичок Дамир Жафяров. Ему даже сходу удалось отличиться в Тольятти. Но затем последовала осечка в поединке с уфимцами, где ведущие форварды коллектива не блистали.

К счастью, Ткачёв вернулся в строй и уже на 29-й секунде поразил ворота «Лады» в очередном матче с данной командой, внеся вклад в важный успех. А затем он ассистировал Буше в овертайме во Владивостоке и помог «Авангарду» увезти очки .

Баланс «Салавата Юлаева»

Также приятно удивляют результаты «Салавата Юлаева», который, как и ещё несколько коллективов лиги, начал год с серии побед. Сначала уфимцы на выезде расправились с одним из прямых конкурентов «Авангардом», четырежды огорчив Илью Проскурякова. Затем удалось в овертайме дожать на выезде «Сибирь». Наконец, подопечные Виктора Козлова отправили пять шайб в ворота «Барыса».

В отличие от других грандов башкортостанцы могут похвастать балансом между обороной и атакой. С одной стороны, меньше них пропускает только «Локомотив», а Александр Самонов является одним из лучших вратарей КХЛ. С другой, на Востоке больше забросил только «Металлург» (148 против 141). При этом наставник хочет видеть от подопечных зрелищный хоккей.

«Активная работа с шайбой и быстрое принятие решений, резкие переходы из обороны в нападение и обратно. Мы придерживаемся этой философии», — объяснил специалист.

Также «Салават» собрал прекрасных легионеров в линии атаки. Александр Хмелевски набрал 42 очка. В активе Джоша Ливо значится меньше — 29 — но при этом он приехал в Россию позже и провёл всего 26 матчей. Зато канадец имеет действующую результативную серию из шести встреч, в которых выбил 12 баллов.

Слухи о Радулове

Из статистических достижений обращает на себя внимание свершение Александра Радулова. Опытный форвард, который не блещет в текущем сезоне и даже временно выводился из состава «Ак Барса», вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. Он ассистировал Вадиму Шипачёву в противостоянии с «Адмиралом» и набрал 686-е очко в карьере в КХЛ. При этом его оформивший дубль партнёр располагается вторым с 908-ю и всего на 20 отстаёт от рекордсмена Сергея Мозякина.

Примечательно, что Радулов добился данного успеха на фоне слухов о завершении им карьеры. По информации СМИ, ветеран, якобы, готов пойти на такой шаг из-за семейных сложностей. Однако его агент Александр Черных лишь посмеялся над новостями и заверил: казанцы намерены предложить клиенту новый контракт.

А Никита Гусев принял активное участие в разгроме «Куньлуня» (7:1), оформив дубль и трижды ассистировав одноклубникам, и повторил рекорд «Динамо» по набранным очкам в одной игре.

Повреждение Атанасова

К сожалению, не обошлось и без события, серьёзно омрачившего новогодние праздники всем любителям отечественного хоккея. Речь о повреждении Василия Атанасова в противостоянии с «Куньлунем». Уже в дебюте юная звезда «Торпедо», пытаясь избежать жёсткого столкновения с оппонентом, врезался в Остина Вона. В результате форвард всё же упал на лёд, а сверху ему прямо на колено приземлился соперник.

Сразу стало понятно: банальным ушибом не ограничится. Атлет с огромным трудом покинул площадку и больше не возвращался. Игорь Ларионов же на пресс-конференции испугал общественность, посетовав, что подопечный выбыл надолго. Ходили разговоры даже о разрыве крестообразных связок.

К счастью, первоначальные прогнозы не сбылись. По данным прессы, Атанасов избежал худшего и гарантированно поможет нижегородцам в плей-офф. А главный тренер «автозаводцев» даже назвал примерные сроки восстановления — четыре-шесть недель.

Тренировка «Адмирала» 1 января

А вот у «Адмирала» праздников не было вовсе. 29 и 30 декабря владивостокцы провели два домашних матча с «Нефтехимиком», а уже 1 января потренировались с большими нагрузками. Как рассказал защитник Юрий Паутов, в расписание входило даже часовое занятие с баллонами. Наставник Леонид Тамбиев данную информацию подтвердил и объяснил столь жёсткий шаг необходимостью подготовиться к выездной встрече с «Сибирью», которая состоялась 3 января.

В свою очередь, спортивный директор клуба Павел Житков заверил, вопрос был согласован в соответствии с правовым регламентом КХЛ, а сами хоккеисты отнеслись к ситуации с пониманием. Такие меры не помогли. «Моряки» сначала уступили в Новосибирске, а затем в овертайме проиграли «Ак Барсу» и «Авангарду» и делят последнюю строчку на Востоке с «Барысом».