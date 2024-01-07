«Спартак» уступил московскому «Динамо» в овертайме в матче КХЛ

«Спартак» в гостях проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе красно-белых отличились Павел Порядин (45-я минута) и Николай Голдобин (57-я). У бело-голубых шайбы забросили Эрик О’Делл (4-я, 28-я) и Седрик Пакетт (63-я).

«Спартак» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» (66) идёт следом.

Ранее московский ЦСКА дома одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.