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ЦСКА победил «Куньлунь» и одержал третью подряд победу в КХЛ

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Московский ЦСКА дома одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА победил «Куньлунь» и одержал третью подряд победу в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе армейцев шайбу забросили Никита Нестеров (33-я минута), Михаил Григоренко (42-я) и Константин Окулов (девятая, 25-я). У китайской команды отличились Девин Броссо (десятая, 60-я) и Тайлер Граовац (51-я). 

Для подопечных Сергея Фёдорова победа стала третьей подряд в чемпионате после серии из пяти поражений.

ЦСКА (54 очка) располагается на шестой строчке на Западе, «Куньлунь» (36 очков) — на десятой.

Ранее хоккеисты «Ак Барса» вырвали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

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