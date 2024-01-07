ЦСКА победил «Куньлунь» и одержал третью подряд победу в КХЛ

Московский ЦСКА дома одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе армейцев шайбу забросили Никита Нестеров (33-я минута), Михаил Григоренко (42-я) и Константин Окулов (девятая, 25-я). У китайской команды отличились Девин Броссо (десятая, 60-я) и Тайлер Граовац (51-я).

Для подопечных Сергея Фёдорова победа стала третьей подряд в чемпионате после серии из пяти поражений.

ЦСКА (54 очка) располагается на шестой строчке на Западе, «Куньлунь» (36 очков) — на десятой.

Ранее хоккеисты «Ак Барса» вырвали победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».