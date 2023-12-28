Билялетдинов: нужно было посмотреть, как этот состав будет играть без Радулова и Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в отсутствие лидеров Александра Радулова и Вадима Шипачёва.

«Радулову и Шипачёву дали отдохнуть. Разные ситуации бывают, никто не застрахован от травм, так что нужно было посмотреть, как этот состав будет играть. Это боеспособный состав, который должен играть и выигрывать», — цитирует Билялетдинов «СЭ».

Встреча в Казани на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1. Хет-триком отметился Даниил Вовченко.

Ранее сообщалось, что Рид Буше за год получит 95 млн рублей после продления контракта с «Авангардом».