«Канадцы молча хлопали»: Афиногенов — о победе на МЧМ-1999, переломе носа Чубарову и походе на эфир к Бодрову

Первая в истории победа сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею в 1999-м во многом стала неожиданной. Об этом в интервью RT заявил один из героев того турнира, Максим Афиногенов. По словам хоккеиста, сперва их не считали главными фаворитами, но команда набрала ход. Он объяснил, за счёт чего коллективу удалось в финале больше чем вдвое перебросать канадцев, рассказал, как случайно сломал нос автору решающей шайбы в овертайме Артёму Чубарову, а также вспомнил о звонке родителям из раздевалки и назвал одним из самых запоминающихся событий по возвращении на родину визит в студию к Сергею Бодрову.

— С момента дебютной победы сборной России на молодёжном чемпионате мира прошло ровно 25 лет. Самому верится, что минула уже четверть века?

— Времени действительно ушло немало, но воспоминания всё равно свежи. Тот успех по сей день стоит перед глазами. Тем более что подобные юношеские триумфы запоминаются на всю жизнь. Очень приятно было завоевать этот трофей, ведь до нас у национальной команды долго ничего не получалось. Это по-настоящему знаковая победа, которая дала многим ребятам путёвки в большой хоккей. Кто-то потом попробовал свои силы в НХЛ, некоторые выступали за взрослую сборную.

— К МЧМ-1999 отечественная команда подошла не с лучшей серией. Она не выигрывала турнир семь лет. Какие ожидания были в преддверии поездки в Канаду?

— Перед первенством вокруг коллектива сложилась интересная ситуация. Изначально его возглавлял Пётр Воробьёв. Но незадолго до сборов он совершенно неожиданно ушёл. То ли что-то случилось со здоровьем, то ли иные обстоятельства вмешались. Его место занял Геннадий Цыгуров, который не побоялся взять на себя ответственность. Честно говоря, у нас мало что получалось. В преддверии чемпионата уступали всем в товарищеских матчах, в том числе Канаде. Да и со шведами потом в стартовой встрече не справились. Но самое главное, к МЧМ подошли в блестящей физической форме и в нужный момент выстрелили.

— Предчувствия, что способны на большой успех, не было?

— Во-первых, россияне давным-давно не завоёвывали награды высшей пробы, и все успели от этого отвыкнуть. Разумеется, нас считали претендентами на медали, но не более. А главными фаворитами являлись канадцы с будущим двукратным олимпийским чемпионом Роберто Луонго на воротах. Да и шведы с братьями Даниэлем и Хенриком Сединами котировались высоко.

— Как неожиданную смену наставника встретили хоккеисты?

— В таком возрасте к подобным вещам относишься спокойно и не придаёшь им значения. Есть тренер, и ты обязан ему подчиняться. К чести Цыгурова, он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу. Мы даже делали собственную стенгазету. Причём не одну. Каждая пятёрка рисовала свою. Там содержались разные приколы, шутки. Над кем-то по-доброму могли посмеяться. Удивительно, но и это нас сплотило. Пошутили друг над другом и немного раскрепостились. Кроме того, целовали флаг страны в раздевалке, когда ошибались на льду. Геннадий Фёдорович говорил: «Проси прощения у России». Но это больше в позитивном ключе. Он пытался привить нам любовь к родине и постоянно напоминал, что в Канаде мы представляем не клубы, а целое государство и обязаны соответствовать. Объяснял, у нас на груди флаг, который опорочить не имеем права. Мы прониклись этим патриотизмом. Неслучайно после победы над хозяевами в финале сразу собрали на трибунах немногочисленные отечественные триколоры и вынесли их на площадку.

— Чем запомнилась сама Канада? Какие были условия проживания?

— В целом находились в хорошем отеле. Единственное, перед решающим противостоянием с хозяевами, когда у нас был тихий час, на всю гостиницу включили сирену. То есть днём нам толком не дали поспать. Помню, как разгневанный Цыгуров выскочил в коридор и принялся кричать: «Это диверсия!» Нас же попросил не поддаваться на провокацию. Но и спустя четверть века уверен, что всё произошло неслучайно. Хотели нас разозлить. Понятно, когда тебе по ушам бьёт жуткий звон, ни о каком сне речь не идёт. Больше никто не спал.

— В стартовом матче МЧМ Россия проиграла Швеции. Какие были эмоции? Всё-таки начать с поражения — не лучший вариант.

— Пожалуй, главной причиной послужила недисциплинированность. Допустили огромное количество ненужных удалений, и соперники этим с удовольствием воспользовались. Скандинавы, кажется, почти всё забросили в большинстве. Уступили только из-за этого. Зато неудача помогла провести важнейшую работу над ошибками. В последующих матчах действовали намного аккуратнее и почти не позволяли себе фолить без необходимости.

Атмосфера в раздевалке была соответствующая. И без того ничего не клеилось перед турниром, так ещё и уступили главному конкуренту в группе. Но Цыгуров сохранил хладнокровие. Он дал понять, что необходимо сделать выводы, и в очередной раз напомнил, что мы представляем страну и обязаны терпеть, даже если провоцируют. Мы действительно извлекли урок из произошедшего.

— Понимали, что занять первое место и получить прямую путёвку в полуфинал теперь будет сложно?

— О таком не думали. Просто выходили на лёд и старались выиграть каждое противостояние. Неслучайно больше осечек на групповом этапе себе не позволили. Правда, и у шведов потерь не было. Но они всегда классно смотрятся на предварительных раундах, а в решающий момент валятся. Вот и там в полуфинале «тре крунур» оказались разгромлены канадцами со счётом 1:6. На взрослом уровне ситуация аналогичная. Если они чуть дрогнут, то обязательно сыплются.

— В трёх последующих матчах сборная России забросила 23 безответные шайбы. Соперники были настолько слабые или отечественная команда сильная?

— Сошлись воедино два фактора. Да, оппоненты оказались не самого высокого уровня, зато мы на их фоне обрели уверенность, которой не хватало до того. Мы ведь не только много забивали, но и совсем ничего не пропустили.

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© Robert Laberge /Allsport

— Не жалко было громить братьев-белорусов со счётом 10:0?

— Когда выходишь на лёд, не делаешь скидку на то, противостоишь соседям или нет. Просто выполняешь свою работу. Ну а после финальной сирены где-то могли пошутить и посмеяться. Это же спорт высших достижений. Белорусы тоже хотели нас обыграть. Правда, у них ничего не получилось. По прошествии 25 лет сложно вспомнить детали поединков, но давалось всё легко. Я, например, оформил дубль в матче с Белоруссией. Повторюсь, главное — получили заряд уверенности в себе в преддверии плей-офф. Это помогло нам впоследствии завоевать трофей.

— В четвертьфинале с Финляндией Роман Ляшенко быстро открыл счёт, но в самом начале второго периода соперники забросили две шайбы. Как их восприняла команда? Не было какого-то ступора?

— Подобного на турнире мы вообще не испытывали ни разу. Просто это был один из редких моментов, когда игра складывалась не по нашему сценарию. Но сила того коллектива заключалась как раз в том, что в сложный миг он умел терпеть и собираться. Неслучайно мы в итоге решили исход противостояния в овертайме. Благо Суоми допустили роковое удаление и помогли нам.

— В тот вечер игроки сборной России нанесли 46 бросков, а соперники — 21. Вы тогда были настолько сильнее?

— Мне кажется, после поражения в матче со Швецией мы не просто владели инициативой во всех матчах, а вынуждали соперников обороняться и создавали огромное количество моментов. Даже канадцев превзошли полностью. Что уж говорить о финнах.

Мы напоминали лавину и не сомневались в собственном успехе. Даже если пропускали, понимали: всё равно забьём больше. Верили друг другу, и каждый на площадке стремился помочь товарищу. Игра шла. В атаке всё получалось, и в обороне тоже действовали аккуратно. Да и Алексей Волков регулярно выручал.

Возвращаясь к четвертьфиналу, настоящие чудеса на последнем рубеже творил Мика Лехто, совершивший 43 сейва. Цыгуров вспоминал, как после победной шайбы Дениса Архипова тот минут десять не мог прийти в себя, плакал. Его оставалось только пожалеть, поскольку Лехто — очень хороший голкипер. А с его сменщиком, оставшимся на скамейке Микой Нороненом, мы потом пересеклись в «Баффало» в НХЛ. Он тоже отличный парень. Разумеется, вспоминали и то поражение Финляндии. Подкалывал его как мог. Норонен в нулевые даже приезжал в Россию и выступал за «Ак Барс» и «Торпедо».

— После спасительной шайбы Дмитрия Кириленко на 54-й минуте перед овертаймом понимали, что возьмёте верх?

— Абсолютной уверенности в успехе не было, но психологическое преимущество точно оказалось на нашей стороне. Финны немного не удержали минимальное преимущество и были подавлены. А потом последовало фатальное удаление.

— Тот факт, что сборная России дважды на том турнире дожала соперников в овертайме, свидетельствует о её хорошей физической готовности или характере?

— Скорее о силе воли. В такие моменты вся работа на тренировках отходит на второй план и начинается соревнование, кто кого сломает. К счастью, в обоих случаях мы оказались сильнее.

— Перед полуфиналом не мелькали мысли, что Словакию обязаны обыгрывать? Они ведь тогда котировались не так высоко, как сейчас. Или тот факт, что они заняли первое место в параллельной группе, опередив и США, и Канаду, и Чехию, и Финляндию, демонстрировал их серьёзный уровень?

— Если не ошибаюсь, мы до того ни разу не уступили словакам. Да, они здорово выступили, но как раз перед этой встречей мы были полностью уверены в своих силах. Не имелось ни малейших сомнений. Есть когорта соперников, про которых ты знаешь: обыграешь их при любом раскладе. Словакия находилась в их числе. А на результаты соперников вообще внимание не обращали, хотя готовились и знали сильные и слабые стороны.

— Россияне вели 3:0 уже на старте второго периода, но потом пропустили две за 34 секунды. Что произошло?

— Расслабились чуть-чуть. Уж больно легко всё давалось. На второй минуте Максим Балмочных открыл счёт. Незадолго до перерыва Юрий Добрышкин удвоил преимущество, а сразу после этого отличился Сергей Веренкин. Казалось, всё будет легко складываться и в дальнейшем. Излишне поверили в себя.

— Цыгуров после такого наверняка был недоволен.

— Нюансов не помню, но он был жёстким специалистом. И если что-то шло не так, мог устроить в раздевалке разнос. Он был требовательным тренером, который установил строжайшую дисциплину. Но в этом плане он почти не отличался от Воробьёва. Это была ещё советская школа. Перестраиваться не пришлось. Понимали, что за ошибки придётся отвечать (смеётся).

— Каково это — противостоять Канаде в чужих стенах в финале МЧМ?

— Естественно, стадион оказался забит под завязку. И практически все 13 тыс. зрителей болели за хозяев. Перед матчем специально изучали трибуны в попытках найти отечественные триколоры и насчитали только два-три. В итоге все они побывали на площадке. Канадцы не сомневались в успехе и ждали только победу. Надо было слышать, что происходило, когда Артём Чубаров забросил победную шайбу в овертайме. Установилась полная гробовая тишина. Люди даже в теории не могли представить себе такой расклад.

— На международном уровне в подобной атмосфере больше не играли?

— В молодёжном хоккее — да. Вообще если сравнивать МЧМ и взрослое первенство планеты, то первое ценится больше. Там реально собираются все сильнейшие, и не бывает такого, что кого-то не отпустил клуб. А на ЧМ порой нереально вызвать лидеров, поскольку параллельно проходит Кубок Стэнли. МЧМ вполне можно назвать хоккейной Олимпиадой.

— За шумом трибун слышали друг друга?

— Не помню, чтобы с этим возникали сложности. У нас к тому моменту наработалось полное взаимопонимание на уровне рефлексов. Не требовалось кричать партнёрам. Ты интуитивно понимал, куда они будут открываться.

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© Elsa Hasch /Allsport

— Болельщики пытались как-то провоцировать?

— В команде тогда никто особо не говорил по-английски. Это спасло (смеётся). Может, что-то и кричали.

— Канадцы на том турнире не оставляли шансов никому. Не было опасений, что на чужой территории составить им конкуренцию будет нереально?

— У хозяев человек пять выступали в НХЛ. Прекрасно понимали силу этой команды. Но и мы были достойны трофея. «Кленовые листья» не сомневались в собственном успехе и имели на это право, ведь буквально катком прошлись по оппонентам на МЧМ, неожиданно уступив лишь Словакии. Предпосылок к их поражению не было.

— Чем тогда объяснить убедительное преимущество сборной России, которая перебросала североамериканцев более чем вдвое — 40:18?

— Мы с самого начала были быстрее и острее в атаке. Лезли на ворота и создавали моменты. Соперники же донельзя упростили игру и набрасывали шайбу на ворота. Можно сказать, показывали традиционный канадский хоккей. А мы комбинировали и плели комбинации, ставя оборону в тупик. Как нас учили в ДЮСШ, так и действовали. Всё-таки тогда от распада СССР прошло совсем немного времени. К слову, сейчас «кленовые листья» сами стараются контролировать шайбу. Они совместили своё физическое преимущество с технической оснащённостью, которая была присуща советским коллективам.

— У канадцев было огромное количество звёзд. Кто доставил больше всего проблем?

— Луонго. Он регулярно спасал партнёров, мы упустили массу шансов. Фактически Роберто дотащил хозяев до овертайма. Вполне могли снимать все вопросы ещё в основное время. Было понятно, что перед нами большой мастер. Больше всего впечатлили его руки. Когда жали ему их после финальной сирены, поражались. Огромные лапы монстра — раза в два больше, чем у нас. Россияне на его фоне смотрелись младенцами. Не понимаю, как ему вообще сшили перчатки. Он будто был создан самой природой, чтобы находиться в воротах.

— Грязные приёмчики с их стороны были?

— Куда же без стычек? Канадцы так ведут себя постоянно, но мы оказались полностью к этому готовы и не хватали ненужных удалений. Просто не обращали внимания. Они могли где-то специально подтолкнуть на борт или ударить незаметно от взора судей, ткнуть клюшкой в рёбра.

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© Robert Laberge /Allsport

— Победный бросок Чубарова в овертайме. Как это было?

— Кажется, Кириленко в углу площадки поборолся за шайбу. Потом снаряд отскочил ко мне. Я мгновенно выполнил пас на Артёма, а тот с ходу щёлкнул в дальний без шансов для Луонго. Потом началось форменное безумие. Все побежали к Чубарову и стали прыгать на него. В этот момент я сломал ему нос шлемом.

— Как так получилось?

— Чистая случайность. Эмоции зашкаливали. Хотел кинуться и обнять Артёма и шлемом ударил его прямо в переносицу. Чубаров потом утверждал, что нос ему сломал именно я. Тут же потекла кровь. Но, разумеется, никто не придал этому значения. Факт перелома выяснился позже. Образовалась куча-мала из всех хоккеистов сборной России.

— Что ощутили, когда увидели, как шайба залетела в сетку после щелчка партнёра?

— Безмерные радость и счастье.

— Как проходила церемония награждения?

— Сначала на стадионе воцарилась такая тишина, что прекрасно слышали вопли друг друга. Шокированные канадцы долго не могли осознать произошедшее. Но постепенно они оклемались и молча хлопали нам. Чего-чего, а уважительного отношения к соперникам у местных любителей спорта не отнять. Если они видят, что команда смотрелась хорошо, отметят это. Да и позже, в аэропорту, подходили люди и признавали: Россия взяла верх абсолютно по делу.

Мы бегали по льду с теми самыми двумя флагами страны, которые обнаружили на арене у наших немногочисленных зрителей. Потом сборную наградили медалями. Не обошлось и без качания Цыгурова. После того как нам вручили награды, взяли Геннадия Фёдоровича и немного побросали в воздух. Канадцы, хотя и были убиты, тоже пожали нам руки и тихо покатились в свою раздевалку. На них буквально не было лица.

— Что происходило в раздевалке? Было заранее заготовлено шампанское или администраторы не стали делать этого, чтобы не сглазить?

— Никто даже не озаботился этим вопросом, тем более в чужой стране. И потом мы всё-таки были юниорами. Какой мог быть алкоголь в раздевалке? Но позже, в отеле, уже позволили себе выпить немного шампанского. Конечно, прыгали счастливые, но без горячительных напитков. Да они оказались и не нужны в тот момент. Можно сказать, все были опьянены успехом. Даже обычно суровый Цыгуров плясал. Наши эмоции понятны, ведь подобное случается раз в жизни. Мы сделали это для Родины, для родных и близких.

— Тогда мобильных телефонов в России было немного. Сумели дозвониться родителям?

— Ко мне прямо в раздевалке подошёл агент, у которого уже имелся мобильный. Дал трубку, а я сразу набрал папе и маме. Звонил в Москву, естественно, на обычный городской домашний номер. Они сидели дома и уже были в курсе всего, поскольку агент успел сообщить. Поздравили меня.

— Когда пришло осознание произошедшего?

— По ходу общения с ребятами чуть позже. Говорили друг другу: «Блин, вы представляете, мы чемпионы мира»! Никто ведь до начала первенства, когда произошла смена тренера и мы уступали в товарищеских матчах, подумать об этом не мог. За семь лет без побед отечественной сборной на МЧМ болельщики успели от них отвыкнуть. Мол, какие-то медали привезут, но точно не золотые. И, добиваясь настолько неожиданного триумфа, испытываешь особенные эмоции. Всё-таки когда выигрываешь постоянно, радость притупляется.

— Много ли народу встречало в аэропорту по приезде в столицу?

— Людей собралось достаточно — как обычных любителей спорта, так и журналистов. К парням из Москвы приехали родители. Мои, к счастью, тоже успели. Радость болельщиков и желание поздравить нас опять же были объяснимы, ведь сборная давно не брала МЧМ, а в Канаде неожиданно добилась успеха.

— А ведь первенство даже не показывали на родине по телевидению.

— Это действительно странно. И только потом, когда завоевали золотые награды, организовали трансляцию финала на Первом канале. А всю команду пригласили в программу «Взгляд», которую тогда вёл Сергей Бодров.

— Каким он запомнился?

— Потрясающий человек. Недавно как раз вышла первая часть фильма «Брат», и отношение к нему было особенное. Некоторые ребята переживали, мол, каким Данила Багров предстанет в реальной жизни. Но Сергей принял нас как родных.

Мы тогда все были молодыми и до того ни разу не приходили на телевидение. А тут перед тобой сам Бодров. Он моментально нас расположил к себе и раскрепостил. Очень быстро разговорились в студии. Даже посмеялись. Было очень круто. Сергей оказался на удивление тёплым, хорошим человеком и полностью соответствовал своему образу на экране. А буквально через три года его не стало.

— Вас признали лучшим форвардом турнира. Были удивлены? Там же имелись и более результативные хоккеисты, например Симон Ганье и Брайан Джионта.

— Не хочется акцентировать внимание на личных достижениях, но не скрою, что испытал гордость. Это признание ценно вдвойне, ведь на том МЧМ собралось огромное количество будущих звёзд. Про Луонго я уже говорил. Братья Седин феерили в составе сборной Швеции. А с некоторыми участниками первенства я потом пересёкся в «Баффало»: с Брайаном Кэмпбеллом, Адамом Мэйром, Хенриком Таллендером, тем же Нороненом. Мы все играли вместе и дружили.